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"Amor Seguro" estreia a 7 de agosto: a nova novela vertical da TVI promete mistério, romance e muitos segredos

  • Redação TVI
  • Há 2h e 8min
"Amor Seguro" estreia a 7 de agosto: a nova novela vertical da TVI promete mistério, romance e muitos segredos - TVI
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Uma jovem programadora, segredos do passado e um amor capaz de mudar tudo. "Amor Seguro", a nova novela vertical da TVI, estreia no dia 7 de agosto no TVI Player e nas redes sociais.

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A TVI continua a apostar em formatos inovadores para as plataformas digitais e prepara-se para estrear "Amor Seguro", a sua nova novela vertical. A produção chega ao TVI Player e às redes sociais da estação já no próximo 7 de agosto.

Pensada para um consumo rápido e envolvente, a história estará disponível de duas formas: todos os episódios ficam disponíveis no TVI Player logo no dia da estreia, permitindo que cada espectador acompanhe a narrativa ao seu ritmo, enquanto nas redes sociais da TVI – Instagram, Facebook, TikTok e YouTube – será lançado um episódio por dia.

Uma história de ambição, mistério e romance

"Amor Seguro" acompanha Carla, uma jovem e brilhante programadora que consegue o emprego com que sempre sonhou numa das maiores empresas de segurança informática do país.

Órfã e sem nunca ter conhecido os pais, Carla acredita que esta é a oportunidade perfeita para mudar de vida. Mas rapidamente percebe que o novo desafio profissional esconde muito mais do que aparenta.

Entre uma colega determinada a travar o seu sucesso, um chefe com intenções obscuras e uma descoberta que pode mudar tudo, Carla vê-se envolvida numa teia de mistérios ligada ao passado da sua família.

Ao mesmo tempo, surge um aliado inesperado que poderá transformar-se no grande amor da sua vida.

Um elenco jovem para uma nova aposta digital

A novela conta com Nazariy Koval, Raquel Cabaço Pereira, Raquel Ferradosa e Vasco Barroso, que dão vida às personagens desta história onde o suspense, a emoção e o romance caminham lado a lado.

Com "Amor Seguro", a TVI reforça a aposta em conteúdos originais para o universo digital, respondendo às novas formas de consumo de ficção e aproximando a produção nacional de novos públicos.

"Amor Seguro" estreia no dia 7 de agosto. Todos os episódios ficam disponíveis no TVI Player e, diariamente, um novo episódio será lançado nas redes sociais da TVI. 📲

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