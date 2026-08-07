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Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes

  • Ricardina Batista
  • Ontem às 14:04
Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes - TVI

«Amor Seguro»: Chegou a nova novela da TVI. Um formato inovador pensado para quem adora histórias intensas

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Estreou hoje, dia 7 de agosto, a nova novela da TVI, «Amor Seguro». Pensada para um consumo rápido e envolvente, a nova novela vertical da TVI já está disponível. Este é um formato inovador, pensado para quem adora histórias intensas. 

Já pode ver todos os episódios no TVI Player, o que permite a cada espectador acompanhar a narrativa ao seu ritmo. Já nas redes sociais da TVI – Instagram, Facebook, TikTok e YouTube – será lançado um episódio por dia, pelas 21h00.

Este é um conteúdo original, pensado especificamente para o universo digital.

Amor Seguro: Uma história de muita ambição, mistério e romance

«Amor Seguro» acompanha a história de Carla, uma brilhante programadora que é contratada pela principal empresa de segurança informática do país.

Órfã e sem nunca ter conhecido os pais, vê nesta oportunidade a possibilidade de transformar a sua vida. No entanto, o novo emprego revela-se muito mais desafiante do que imaginava: uma colega determinada a travar o seu sucesso, um chefe com intenções sinistras e uma descoberta inesperada.

Enquanto enfrenta o competitivo mundo empresarial e procura desvendar os mistérios que envolvem a morte da mãe, Carla encontra um aliado improvável que poderá tornar-se o grande amor da sua vida.

O elenco é composto por Nazariy Koval, Raquel Cabaço Pereira, Raquel Ferradosa e Vasco Barroso, que dão vida às personagens desta história marcada pelo suspense, pela emoção e pelo romance.

Uma aposta a pensar nos novos públicos 

Com esta estreia, a TVI reforça a sua aposta em formatos inovadores e em conteúdos pensados para as plataformas digitais, aproximando-se ainda mais de novos públicos, sem abdicar da qualidade da ficção nacional.

A novela «Amor Seguro» já está disponível. Todos os episódios estão no TVI Player e, diariamente, um novo episódio será lançado nas redes sociais da TVI. 

Todos os episódios estão disponíveis neste Link. 

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