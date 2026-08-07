De orfã a herdeira de milhões: Chegou «Amor Seguro», a nova novela da TVI que se vê em poucos minutos

A TVI estreou esta quinta-feira, 7 de agosto, a sua nova novela vertical, «Amor Seguro». Criada para um consumo rápido, dinâmico e envolvente, esta é uma aposta num formato inovador, pensado para quem gosta de histórias intensas e cheias de emoção.

A novela já está disponível na íntegra no TVI Player, permitindo que cada espectador acompanhe a história ao seu próprio ritmo. Já nas redes sociais da TVI — Instagram, Facebook, TikTok e YouTube — será disponibilizado um novo episódio todos os dias, às 21h00.

«Amor Seguro» é um conteúdo original desenvolvido especificamente para o universo digital, reforçando a aposta da estação em novas formas de contar histórias.

«Amor Seguro»: mistério, ambição e romance numa história cheia de reviravoltas

A trama acompanha Carla, uma talentosa programadora que é contratada pela principal empresa de segurança informática do país.

Órfã e sem nunca ter conhecido os pais, Carla vê nesta oportunidade a possibilidade de mudar de vida. No entanto, rapidamente percebe que o novo emprego esconde desafios inesperados. Entre uma colega determinada a impedir o seu sucesso, um chefe com intenções sinistras e uma descoberta surpreendente, a jovem terá de enfrentar muito mais do que esperava.

Ao mesmo tempo que tenta sobreviver ao competitivo mundo empresarial, Carla procura descobrir a verdade sobre a morte da mãe. Pelo caminho, encontra um aliado improvável que poderá transformar-se no grande amor da sua vida.

O elenco reúne Nazariy Koval, Raquel Cabaço Pereira, Raquel Ferradosa e Vasco Barroso, que dão vida às personagens desta história marcada pelo suspense, pelo romance e por muitos momentos de emoção.

Uma aposta no digital e em novos públicos

Com «Amor Seguro», a TVI reforça a aposta em formatos inovadores e em conteúdos criados especialmente para as plataformas digitais, procurando chegar a novos públicos sem abdicar da qualidade da ficção nacional.

A novela «Amor Seguro» já está disponível. Todos os episódios estão no TVI Player e, diariamente, um novo episódio será lançado nas redes sociais da TVI.

Todos os episódios estão disponíveis neste Link.