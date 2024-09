João Neves e Madalena Aragão assumem o namoro? Veja a primeira fotografia juntos!

João Neves, jogador de futebol do PSG, deixou a internet ao rubro ao partilhar o primeiro registo fotográfico ao lado de Madalena Aragão.

Momentos depois, a atriz partilhou essa mesma publicação nos Instastories. Esta imagem pode ser o fim dos rumores e a oficialização de que os dois jovens namoram.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou a relação.

Recorde-se Madalena Aragão vestiu a pele de Olívia, em «Morangos com Açúcar». Uma jovem que vem de uma família disfuncional. Tem quatro irmãos, órfãos como ela e entregues a uma tia com problemas de drogas e alcoolismo. Os pais morreram há três anos num acidente. O único rendimento da família provém da loja de conveniência da tia e das pensões de sobrevivência dos cinco irmãos, administradas pela tia. Olívia cuida dos irmãos e ainda estuda, por isso as aulas não lhe correm muito bem. Ela é o “bombeiro” da família, constantemente chamada para salvar as situações.