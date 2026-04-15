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Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 43min
Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca - TVI

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Ana Areia, filha do ator português Carlos Areia, vive uma fase feliz e tranquila, marcada sobretudo por uma recente viagem ao México que tem dado que falar entre os seus seguidores.

A ex-atriz e atualmente enfermeira tem partilhado vários momentos deste período de descanso no México, onde tem desfrutado de dias rodeada por natureza, praias e paisagens tropicais de cortar a respiração. As imagens divulgadas mostram uma Ana Areia serena, com uma energia positiva evidente e em sintonia com o ambiente envolvente.

Entre cenários de selva exuberante e águas cristalinas, a viagem tem sido descrita como uma verdadeira experiência de desconexão e bem-estar. A própria Ana destacou a intensidade do destino, sublinhando a forma como tudo parece ganhar mais vida naquele país: “O México tem uma forma de fazer tudo parecer mais vivo — as cores são mais intensas, a natureza é mais marcante, e cada canto parece cheio de magia 💛💙💚. Da selva tropical vibrante às águas cristalinas de tom turquesa, cada momento foi como entrar num postal.”

As partilhas da antiga atriz têm sido muito comentadas, sobretudo pela sua boa forma física, energia e atitude positiva durante a viagem. Em ambiente de aventura e descanso, Ana mostra-se em pleno equilíbrio, aproveitando cada momento longe da rotina.

Para além desta fase de viagem e bem-estar, sabe-se ainda que Ana Areia concluiu recentemente um curso de Enfermagem, um passo importante na sua vida pessoal e profissional.

De momento, no entanto, é o México e esta experiência de liberdade e contacto com a natureza que estão a marcar esta fase da sua vida.

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