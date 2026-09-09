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Afinal, qual foi a famosa apanhada a roubar ovos num supermercado? Mãe de Júlia Palha esclarece história viral que relatou

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:46
Afinal, qual foi a famosa apanhada a roubar ovos num supermercado? Mãe de Júlia Palha esclarece história viral que relatou - TVI
Júlia Palha com a mãe
Júlia Palha com a mãe

Mistério desfeito! Mãe de Júlia Palha revela afinal quem era a mulher apanhada a trocar ovos no supermercado

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Uma mulher na casa dos 60 anos, loira, com um relógio Cartier, um iPhone 17 e ao volante de um Mercedes elétrico topo de gama. O cenário parecia improvável, mas a história relatada por Ana Cáceres Monteiro, mãe da atriz Júlia Palha, tornou-se viral e deixou um país inteiro a tentar descobrir: afinal, qual era a famosa que tinha sido apanhada a roubar ovos e a comer pasteis de bacalhau sem pagar num supermercado? Agora, a escritora veio esclarecer tudo.

Nos últimos dias, uma história caricata partilhada nas redes sociais por Ana Cáceres Monteiro tornou-se viral e rapidamente despertou a curiosidade de milhares de pessoas.

Tudo aconteceu depois de a mãe da atriz Júlia Palha relatar uma situação que terá presenciado num supermercado de Cascais. A descrição da protagonista da história, uma mulher aparentemente abastada, vestida de forma cuidada e rodeada de objetos de luxo, fez disparar a imaginação dos internautas.

Afinal, quem era a mulher que tinha sido apanhada a trocar ovos? E seria realmente uma figura pública?

A especulação foi crescendo, mas Ana Cáceres Monteiro decidiu agora esclarecer a história.

Uma mulher de aspeto abastado, seis caixas de ovos e pasteis de bacalhau

Na publicação original, entretanto apagada, Ana Cáceres Monteiro descreveu aquilo que apelidou de uma verdadeira situação caricata.

Na caixa do supermercado estaria uma mulher na casa dos 60 anos, loira, de cabelo apanhado e com uma aparência que transmitia riqueza. Usava um relógio Cartier, tinha um iPhone 17 e, segundo o relato, estava a tentar pagar seis caixas de ovos de tamanho M. Mas havia um problema.

De acordo com a história relatada, as caixas de ovos M tinham, afinal, ovos XL no interior.

A mulher teria sido abordada por um segurança, que lhe explicou que tinha sido vista a trocar os ovos. A protagonista da história negou a situação, mas acabou por ser informada de que as câmaras de vigilância tinham registado o que acontecera.

E a situação não ficaria por aí.

Segundo o relato de Ana Cáceres Monteiro, a segurança informou ainda a mulher de que as câmaras teriam registado outro momento: o facto de ter comido três pastéis de bacalhau dentro do supermercado sem os pagar.

Perante a possibilidade de a polícia ser chamada, a mulher teria acabado por pagar os ovos XL e os três pastéis de bacalhau antes de abandonar o local.

A história terminava com mais um detalhe que contribuiu para o seu caráter insólito: a mulher teria saído do supermercado ao volante de um Mercedes elétrico topo de gama.

Afinal, não era nenhuma famosa

A publicação rapidamente começou a circular e os comentários multiplicaram-se. A descrição da mulher levou muitos a tentar descobrir a sua identidade e, entretanto, começou a ser avançada a possibilidade de se tratar de uma figura pública.

Foi precisamente perante a dimensão que a história ganhou que Ana Cáceres Monteiro decidiu apagar a publicação e explicar aquilo que, afinal, tinha realmente acontecido.

A mãe de Júlia Palha começou por explicar que o texto tinha sido escrito como uma “pequena crónica de costumes”.

«Escrevi há dias uma pequena crónica de costumes sobre uma situação que me pareceu caricata, divertida e, ao mesmo tempo, reveladora de uma determinada mentalidade: a de que, para algumas pessoas, os sinais exteriores de riqueza podem ser mais importantes do que aquilo que é essencial.»

Ana Cáceres Monteiro garantiu ainda que nunca identificou a protagonista da história e que não tinha qualquer intenção de atingir alguém em particular.

«Não identifiquei ninguém e não pretendi atingir quem quer que fosse. Era apenas isso: uma crónica de costumes, como tantas que escrevi ao longo dos anos.»

Mas, à medida que a publicação se tornou viral, começaram as especulações sobre a identidade da mulher.

«É uma cidadã anónima»

E foi aqui que Ana Cáceres Monteiro acabou com o mistério que se instalou.

A mãe de Júlia Palha garante que a mulher em causa não é uma famosa nem uma figura pública.

«Acontece que o “post” foi sendo interpretado de formas que nada tinham a ver com aquilo que eu tinha escrito. Os comentários começaram a seguir por caminhos especulativos, a situação chegou inclusivamente à imprensa e à televisão e já se dizia que a protagonista era uma figura pública. Não é. É uma cidadã anónima.»

Ou seja, a famosa que muitos portugueses tentavam identificar não existe.

A história era sobre uma mulher anónima, cuja identidade Ana Cáceres Monteiro nunca revelou.

A escritora lamentou, contudo, que a publicação tenha acabado por ser associada a pessoas que nada tinham a ver com a situação, razão pela qual decidiu apagá-la.

«Perante isto, e porque entretanto a crónica estava a ser associada a pessoas que nada tinham a ver com ela, optei por apagar a publicação.»

No final, Ana Cáceres Monteiro deixou ainda um desabafo, admitindo que situações como esta ajudam a explicar porque tem escrito menos.

«Ora, é precisamente por episódios como este que tenho escrito cada vez menos.»

Reveja aqui as imagens do casamento de Júlia Palha:

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