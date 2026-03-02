Amor à Prova

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…» - TVI

A atriz mostra lado nunca visto

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Guiomar está a atravessar um momento de grande felicidade na sua carreira, consolidando-se como uma das figuras mais reconhecidas da ficção nacional. Atualmente, a atriz integra o elenco da novela Amor à Prova, onde interpreta Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de força. A personagem rapidamente conquistou o público, reforçando o reconhecimento de Ana Guiomar junto dos fãs e destacando-se como um dos papéis mais marcantes da sua trajetória televisiva.

Para além do sucesso em televisão, Ana Guiomar mantém uma presença ativa nas redes sociais, partilhando com os seguidores pequenos momentos do seu dia a dia. Recentemente, publicou imagens num cenário de total tranquilidade, numa praia deserta, rodeada de ar puro e natureza relaxante, acompanhadas da legenda: «Estava a precisar muito disto…». A praia é localizada no oeste, porém uma das fotos da atriz é em Santa Cruz e outra na Praia da Areia Branca:

Os fãs reagiram de imediato à publicação, deixando comentários que refletem admiração e carinho: «Feliz domingo 1º de Março Ana bjs»; «O nosso lindo Oeste»; «Areia branca... O nosso paraíso»; «É sempre a nossa Praia, um lugar maravilhoso»; «Olha foste ver o mar»; «A melhor Praia do Mundo», entre muitos outros.

Este registo evidencia não só a ligação da atriz ao público, mas também a sua capacidade de inspirar momentos de calma e conexão com a natureza, mesmo em paralelo com uma carreira profissional em ascensão.

Reveja aqui um dos últimos melhores momentos da atriz: 

Relacionados

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai à luta por Nico

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Chegam boas notícias das análises de Nico: «Podemos gritar de felicidade»

Amor à Prova
sáb, 28 fev

Amor à Prova: Cris ajuda Alice, mas pede algo em troca

Amor à Prova
sáb, 28 fev
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
1

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã