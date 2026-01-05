Amor à Prova

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

  • TVI Novelas
  • Há 52 min
Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido - TVI

O ano começa em grande para a atriz.

O cabelo curto promete ser uma das grandes tendências de 2026 e Ana Guiomar parece já ter dado o primeiro passo nesse sentido. A atriz portuguesa começa o novo ano em destaque, não só pela mudança de visual, mas também por um novo desafio profissional que marca o arranque de 2026 da melhor forma.

A partir de hoje, dia 5 de janeiro de 2026, Ana Guiomar estreia-se na novela «Amor à Prova», onde dará vida à personagem Amália. Para assinalar este momento especial, a atriz recorreu às redes sociais e mostrou-se confiante, bem-disposta e cheia de energia positiva, refletindo o espírito com que entra neste novo capítulo da sua carreira.

Vestida com um alegre vestido cor-de-rosa e em frente ao espelho, Ana Guiomar não deixou passar despercebida a sua regressão ao cabelo curto, lançando uma pergunta simples, mas carregada de humor, aos seguidores: «De volta ao cabelo mais curto! E a pensar… afinal qual foi a vossa escolha de cor de cueca para a virada do ano?!». A publicação rapidamente gerou interação e gargalhadas entre os fãs.

A pergunta não foi ao acaso. A escolha da cor da roupa interior na passagem de ano é uma tradição popular associada à atração de boas energias para o novo ano. Cada cor simboliza um desejo específico: amarelo para dinheiro, vermelho para o amor, branco para a paz, verde para a esperança, roxo para a espiritualidade e azul para a calma. Uma superstição encarada de forma leve e divertida, que Ana Guiomar usou para desejar um 2026 cheio de coisas boas.

Nos comentários, os elogios multiplicaram-se. Muitos seguidores destacaram o visual da atriz, enquanto outros entraram no espírito da brincadeira e revelaram a sua escolha para a passagem de ano. Mensagens como «Adorei o look, Ana», «Está lindíssima de rosa», «Cueca azul» ou «Que 2026 seja cheio de saúde e novos projetos» mostram o carinho e a proximidade do público com a atriz.

veja aqui as primeiras imagens da nova novela:

Entre mudanças de visual, novos projetos e boa disposição, Ana Guiomar começa 2026 em grande, provando que entra no novo ano com confiança, sentido de humor e muita vontade de continuar a surpreender.

