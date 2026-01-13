Amor à Prova

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 56min
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão - TVI

Ana Guiomar abre o coração.

A atriz Ana Guiomar, de 37 anos, está a atravessar uma das fases mais felizes da sua vida profissional. Atualmente, integra o elenco da novela «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de força. A interpretação conquistou rapidamente o público, reforçando o reconhecimento e carinho dos fãs pela atriz.

Para além da sua carreira, Ana Guiomar também tem partilhado momentos da sua vida pessoal e gostos com os seguidores nas redes sociais. Recentemente, a atriz revelou um lado mais descontraído e divertido, confessando uma verdadeira “crush” por um ator internacional.

Trata-se de Jacob Elordi, conhecido por trabalhos em filmes e séries de grande sucesso, como “Euphoria”, “Banca dos Beijos” e “Frankenstein”, entre outros. Ana Guiomar partilhou uma imagem dos Globos de Ouro do ator, acompanhada da legenda: «Amo ele! E já não consigo disfarçar». A publicação rapidamente gerou reação entre os fãs, que não deixaram de comentar e partilhar a empatia pela atriz.

Com esta mistura de sucesso profissional e momentos descontraídos da vida pessoal, Ana Guiomar mantém-se cada vez mais próxima do público, conquistando não apenas pela sua interpretação talentosa, mas também pela sua personalidade carismática e acessível.

