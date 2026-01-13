«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Ana Guiomar está a atravessar uma das fases mais felizes da sua vida profissional. A atriz integra atualmente o elenco da novela «Amor à Prova», onde interpreta Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de força, personagem que rapidamente conquistou o público e reforçou o reconhecimento da atriz junto dos fãs. Recentemente, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma série de imagens que marcaram o ano de 2016, aproveitando a mais recente trend do Instagram que convida os utilizadores a revisitar momentos passados.

Na publicação, a atriz escreveu: «Olá #2016 fiz tanta coisa nesse ano, que nem sabia que era possível 😅. Aqui ficam 12 fotos, uma por cada mês! #2016 #trend 1 Fiz uma personagem chamada Preciosa 2 Fiz um dos meus espectáculos preferidos no @teatroaberto, chamado “O Pai” 3 Lancei um Tarot culinário 4 Apresentei um programa de bolos #bestbakery 5 Tinha o cão dos meus sonhos em plena forma #Bart 6 Fui ruiva 7 Fui a Roma 8 Fui a Punta Cana (um clássico) 9 Fiz a peça “Judite” no @tndmii 10 Visitei a Ilha da Boavista 11 Tinha uma cozinha nova e o @maejanaotenhosopa ainda era só fotografias e receitas 12 Mudei de casa…».

A publicação gerou uma enorme onda de comentários, refletindo a admiração e carinho dos fãs. Entre eles destacam-se mensagens como: «Amei “O Pai”» – José Condessa; «2016, passaste tão rápido»; «Uma Ana Guiomar, tão bonita e simpática e com uma cara de má desta maneira?! Grande profissional multifacetada, parabéns e as maiores felicidades 😂😘👏🌺»; «Ana Guiomar é como o vinho do Porto»; e «E sempre LINDAAAA👏».

Com esta partilha, Ana Guiomar não só recorda um ano cheio de conquistas, como também reforça a sua ligação com os fãs, mostrando que cada fase da sua carreira foi marcada por diversidade de projetos, experiências inesquecíveis e crescimento pessoal e profissional.