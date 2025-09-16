Festa é festa

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 15min
Com o humor que lhe é característico, Ana Guiomar surpreendeu os seguidores ao partilhar um vídeo divertido no Instagram, no qual se autoproclama «embaixadora do Ramalhal».

  • Ana Guiomar publicou um vídeo divertido gravado no Ramalhal.

  • Atriz brincou ao dizer que é a «embaixadora do Ramalhal».

  • Fãs reagiram com entusiasmo ao bom humor da artista.

Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, voltou a arrancar gargalhadas aos fãs com uma publicação inesperada. A atriz, que soma milhares de seguidores nas redes sociais, esteve no Ramalhal, no concelho de Torres Vedras, e decidiu brincar com a situação. Recorde-se de que a atriz e a família são naturais desta zona.

Num vídeo publicado nos stories do Instagram, Ana Guiomar surge bem-disposta e declara: «É assim. Hoje não há aqui ninguém. Façam o favor, pessoas do Oeste, de encher isto. Eu sou a provedora do Ramalhal. Não é provedora, é embaixadora», disse, entre risos.

A partilha rapidamente arrancou sorrisos aos seguidores, que estão habituados ao lado descontraído e genuíno da atriz. Reconhecida pela forma divertida como comunica com o público, Ana Guiomar aproveitou ainda para deixar um apelo bem-humorado a quem vive na região Oeste.

A atriz tem mostrado que sabe equilibrar o trabalho em televisão com momentos de descontração e proximidade com os fãs, reforçando a relação próxima que mantém com quem a acompanha diariamente.

Recentemente, a atriz celebrou os seus 37 anos num lugar bastante especial. Veja as fotografias na galeria acima que preparámos para si.

 

Ainda esta semana, a atriz também partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.

E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:

 

  1. Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2).
  2. O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂
  3. Comecei a dar vida a uma Amália.
  4. Make up épica para a apresentação da grelha.
  5. Encontros felizes.
  6. Um sábado de sonho.
  7. Domingo a relaxar.

Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.

Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.

