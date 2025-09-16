Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Ana Guiomar publicou um vídeo divertido gravado no Ramalhal.

Atriz brincou ao dizer que é a «embaixadora do Ramalhal».

Fãs reagiram com entusiasmo ao bom humor da artista.

Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, voltou a arrancar gargalhadas aos fãs com uma publicação inesperada. A atriz, que soma milhares de seguidores nas redes sociais, esteve no Ramalhal, no concelho de Torres Vedras, e decidiu brincar com a situação. Recorde-se de que a atriz e a família são naturais desta zona.

Num vídeo publicado nos stories do Instagram, Ana Guiomar surge bem-disposta e declara: «É assim. Hoje não há aqui ninguém. Façam o favor, pessoas do Oeste, de encher isto. Eu sou a provedora do Ramalhal. Não é provedora, é embaixadora», disse, entre risos.

A partilha rapidamente arrancou sorrisos aos seguidores, que estão habituados ao lado descontraído e genuíno da atriz. Reconhecida pela forma divertida como comunica com o público, Ana Guiomar aproveitou ainda para deixar um apelo bem-humorado a quem vive na região Oeste.

A atriz tem mostrado que sabe equilibrar o trabalho em televisão com momentos de descontração e proximidade com os fãs, reforçando a relação próxima que mantém com quem a acompanha diariamente.

Recentemente, a atriz celebrou os seus 37 anos num lugar bastante especial. Veja as fotografias na galeria acima que preparámos para si.

Ainda esta semana, a atriz também partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.

E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:

Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2). O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂 Comecei a dar vida a uma Amália. Make up épica para a apresentação da grelha. Encontros felizes. Um sábado de sonho. Domingo a relaxar.

Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.

Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.