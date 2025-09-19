O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Ana Guiomar partilhou um registo especial das suas horas no Ramalhal, mostrando-se acompanhada da família e de vários amigos num ambiente de festa.

Sempre próxima dos seguidores, Ana Guiomar voltou a recorrer ao Instagram para partilhar um momento feliz passado no Ramalhal. A atriz mostrou uma fotografia em que surge rodeada pela família, deixando claro que a boa disposição marcou o encontro. Na legenda, escreveu de forma bem-humorada: «Família Reis Pereira Fonseca in Fiesta di Ramalhal».

Entre trabalhos, projetos e viagens, Ana Guiomar vai partilhando instantes descontraídos da sua vida pessoal, e este foi mais um momento que deixou seguidores rendidos.

Veja aqui a imagem:

Fonte: instagram

Ainda no Ramalhal...

Recentemente, Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, voltou a arrancar gargalhadas aos fãs com uma publicação inesperada. A atriz, que soma milhares de seguidores nas redes sociais, esteve no Ramalhal, no concelho de Torres Vedras, e decidiu brincar com a situação. Recorde-se de que a atriz e a família são naturais desta zona.

Num vídeo publicado nos stories do Instagram, Ana Guiomar surge bem-disposta e declara: «É assim. Hoje não há aqui ninguém. Façam o favor, pessoas do Oeste, de encher isto. Eu sou a provedora do Ramalhal. Não é provedora, é embaixadora», disse, entre risos.

A partilha rapidamente arrancou sorrisos aos seguidores, que estão habituados ao lado descontraído e genuíno da atriz. Reconhecida pela forma divertida como comunica com o público, Ana Guiomar aproveitou ainda para deixar um apelo bem-humorado a quem vive na região Oeste.

A atriz tem mostrado que sabe equilibrar o trabalho em televisão com momentos de descontração e proximidade com os fãs, reforçando a relação próxima que mantém com quem a acompanha diariamente.

Este ano celebrou os seus 37 anos num lugar bastante especial. Veja as fotografias na galeria acima que preparámos para si.

Ainda esta semana, a atriz também partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.

E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:

 

  1. Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2).
  2. O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂
  3. Comecei a dar vida a uma Amália.
  4. Make up épica para a apresentação da grelha.
  5. Encontros felizes.
  6. Um sábado de sonho.
  7. Domingo a relaxar.

Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.

Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.

