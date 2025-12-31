Festa é festa

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

A atriz falou sem rodeios.

Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão íntima e sincera sobre o ano de 2025. Nos últimos dias do ano, a atriz abriu o coração e fez um balanço emocional de um período que descreve como particularmente desafiante, tocando milhares de seguidores com as suas palavras honestas e sem filtros.

Ana Guiomar faz balanço emotivo de 2025

Conhecida pela sua frontalidade, Ana Guiomar começou por admitir que não é adepta de balanços profundos nem de desejos guardados em segredo. Ainda assim, sentiu necessidade de falar sobre um ano que classificou como “muito desafiante” e difícil em vários aspetos. Na sua reflexão, a atriz dirigiu-se simbolicamente a 2025, reconhecendo que foi um ano de grandes aprendizagens, mas também de dureza emocional.

“Ensinaste muito, mas não precisavas de ter sido tão rígido”, escreveu Ana Guiomar, acrescentando que o crescimento pessoal veio acompanhado de momentos intensos, que poderiam ter sido menos duros. A frase “não precisavas de ter gritado tanto” resume o tom emotivo e honesto do desabafo.

Trabalho, família e alegria como pilares

Apesar das dificuldades, Ana Guiomar fez questão de sublinhar os aspetos positivos que marcaram o seu ano. A atriz revelou ter sido muito feliz no plano profissional, graças aos projetos que surgiram ao longo de 2025, bem como no convívio com a família e os amigos.

As viagens também tiveram um papel importante neste percurso, funcionando como momentos de pausa e renovação. Acima de tudo, Ana Guiomar destacou a importância de escolher sempre a alegria, afirmando que, sem ela, nada é possível e que é um sentimento que ninguém pode roubar.

A frase que marca o final do ano

Para encerrar o ano, a atriz partilhou uma frase que ouviu e que decidiu levar consigo como lema de encerramento de 2025. Com o humor e a assertividade que lhe são característicos, escreveu: “Nem o meu sofá é divã, nem o meu ouvido é penico”, uma afirmação que reflete a importância de estabelecer limites e proteger o próprio bem-estar emocional.

A publicação de Ana Guiomar não passou despercebida e rapidamente gerou empatia entre os seguidores, que se identificaram com a reflexão sobre um ano difícil, mas repleto de crescimento. Com este desabafo, a atriz reforça a sua autenticidade e proximidade com o público, deixando uma mensagem clara: mesmo nos anos mais duros, é possível aprender, crescer e escolher a alegria.

Recorde um dos desafios de 2025 da atriz:

