«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ana Guiomar, de 37 anos, prepara-se para um regresso marcante ao pequeno ecrã com um novo e exigente desafio profissional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, «Amor à Prova», onde dará vida à personagem Amália, marcando assim uma fase de renovação na sua carreira. Este novo papel promete mostrar uma faceta diferente da atriz e consolidar ainda mais o seu percurso na televisão portuguesa.

Apesar da intensidade profissional, Ana Guiomar viveu um Natal inesquecível. Cercada pela família mais próxima, a atriz conseguiu desfrutar de momentos de qualidade, sem esquecer as típicas prendas da época. E parece que o Pai Natal foi especialmente generoso para a artista, que recebeu um presente que promete ficar para sempre na sua memória.

Trata-se de uma nova cadela, uma chihuahua chamada Emília, que rapidamente se tornará companhia constante da atriz. Ana Guiomar revelou detalhes sobre este novo membro da família através das redes sociais, numa partilha que combina humor e ternura:

“Conto de Natal: Era uma vez… Uma menina chamada Ana Guiomar que há ano e meio andava a namorar estas coisas miniaturas. Namorava, namorava e namorava páginas de Instagram sem fim. Via fotos, via fotos, chateava a Joana da "Buldogue francês adoção" vezes sem fim com este tema. Só sabia que queria que fosse Emílio ou uma Emília!”, começou por explicar, descrevendo a sua expectativa e desejo pelo novo animal de estimação.

A atriz revelou ainda quem tornou este desejo realidade:

“O meu irmão Gonçalo estava a organizar tudo desde setembro! Tínham a certeza que JAMAIS iriam comprar um animal e que se adaptava bem à minha rotina e gestão familiar. A Emília chegou ontem, no tempo certo de chegar!”, referiu Ana, visivelmente entusiasmada com a chegada da nova cadela.

Com este presente, Ana Guiomar viu o seu Natal ficar ainda mais especial, conciliando a felicidade familiar com a emoção de um novo desafio profissional que a levará de volta aos ecrãs e promete marcar mais uma etapa significativa da sua carreira.

