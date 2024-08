Ana Guiomar partilha reflexão emotiva: «Não há mês em que a minha cabeça e o meu coração não fujam para lá»

Ana Guiomar recorreu à conta de Instagram para contar uma «História fofinha». A atriz partilhou com os seguidores que comprou «aquele que viria a ser um dos livros» da sua vida: “A Que Sabe a Lua”.

Na descrição, pode-se ler:

«Alerta História Fofinha, a Leia é só para enganar. Há cinco anos atrás, num Julho sombrio,de visita a uma livraria comprei inesperadamente e por acaso (mentira, não acredito em acasos),comprei aquele que viria a ser um dos livros da minha vida.

Três dias depois,um terrível acontecimento marcava para sempre esse dia. Estão a ver porque não acredito em acasos!

O livro chama-se “A Que Sabe a Lua” e é de uma beleza infinita. Fala-nos da união.

Hoje, com esta Super Lua apeteceu-me partilhar isto. Não há mês em que a minha cabeça e o meu coração não fujam para lá, para as frases do livro, principalmente quando é preciso saber não desistir ou quando a curiosidade nos assalta.

Ps- o livro é infantil, mas quando se trata de ensinamentos tão valiosos, será que há idade?».