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«Poderosa»: Mais sensual do que nunca, fotografia de Ana Guiomar dá que falar

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 24min
«Poderosa»: Mais sensual do que nunca, fotografia de Ana Guiomar dá que falar - TVI

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Ana Guiomar encontra-se atualmente numa fase de grande destaque e felicidade profissional, consolidando-se como uma das figuras mais relevantes da ficção nacional. Reconhecida pelo seu talento em cena, pela sua versatilidade e pela forma como constrói personagens com forte presença emocional, a atriz tem vindo a conquistar de forma consistente o público português ao longo dos últimos anos.

Neste momento, Ana Guiomar integra o elenco da novela Amor à Prova, onde dá vida à personagem Amália, uma influencer vibrante, carismática e cheia de energia. O papel tem sido particularmente bem recebido pelos telespectadores, destacando-se pela sua atualidade e pela forma como reflete o universo digital e as redes sociais.

Recentemente, durante um período de férias nos Açores, a atriz voltou a captar atenções ao partilhar nas redes sociais várias imagens que rapidamente se tornaram virais entre os seguidores. As fotografias foram captadas no emblemático Parque Terra Nostra, situado no Vale das Furnas, na ilha de São Miguel, um dos jardins botânicos e estâncias termais mais conhecidos do mundo. Nas imagens, Ana Guiomar surge num registo descontraído e elegante, incluindo uma fotografia muito sensual em fato de banho preto e outra em robe branco, num ambiente natural de grande beleza.

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A atriz acompanhou a publicação com a legenda: “Expectativa VS Realidade 📷 Está a chover, já sabemos que aqui nunca se sabe, mas a magia é mesmo essa! Ficar no @terranostragardenhotel é um sonho, porque a experiência é igual a chover ou a fazer sol. Olá #açores, que saudades 🩵”

A partilha rapidamente gerou uma onda de comentários por parte dos fãs e figuras públicas, com muitos elogios à atriz. Entre as reações, destacam-se mensagens como: “Poderosa”, comentário deixado pelo ator Vasco Pereira Coutinho, bem como “Sem palavras”, “Tás uma brasa Ana Guiomar”, “Bom dia, poderosa”, “Sempre em forma”, entre muitos outros elogios.

A publicação acabou por reforçar a popularidade da atriz junto do público, que acompanha com entusiasmo não só os seus projetos profissionais, mas também momentos mais pessoais partilhados nas redes sociais.

Reveja aqui outro momento divertido da atriz: 

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