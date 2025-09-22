Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Ana Guiomar voltou a usar as redes sociais para um gesto especial. A atriz, de 37 anos, partilhou no Instagram a fotografia de um cão que está à procura de um lar, com uma mensagem que não deixou ninguém indiferente: «Esta coisa fofa precisa MUITO de uma família».

Recentemente, a atriz da TVI tem mostrado vários registos da sua vida pessoal, divididos entre momentos de descontração e partilhas mais emotivas. Recentemente, no Ramalhal, a sua terra natal, Ana Guiomar deixou-se fotografar rodeada pela família e amigos, num ambiente de festa e alegria. Na legenda da publicação escreveu com humor: «Família Reis Pereira Fonseca in Fiesta di Ramalhal».

Sempre próxima dos seguidores, a atriz não escondeu a felicidade destes encontros, reforçando a importância dos laços familiares que mantém próximos. O registo descontraído rapidamente conquistou mensagens carinhosas dos seguidores, que acompanham atentamente o dia a dia da atriz.

No mesmo regresso ao Ramalhal, Ana Guiomar não perdeu a oportunidade de brincar com os conterrâneos. Num vídeo partilhado nos stories do Instagram, declarou entre gargalhadas: «É assim. Hoje não há aqui ninguém. Façam o favor, pessoas do Oeste, de encher isto. Eu sou a provedora do Ramalhal. Não é provedora, é embaixadora». O momento reforçou o lado genuíno e divertido que caracteriza a atriz.

Apesar da agenda preenchida, Ana Guiomar continua a equilibrar o trabalho com momentos de lazer. Este ano, celebrou os seus 37 anos de forma especial, e tem dividido memórias desses dias nas redes sociais. Ao mesmo tempo, partilha pequenos desabafos do quotidiano, como quando confessou sobre o início de uma nova semana: «Até tenho medo desta!», revelando, sempre com humor, o ritmo intenso que tem vivido.

E motivos não faltaram. Entre concertos, viagens e encontros felizes, a atriz conseguiu condensar numa só semana experiências de sonho: esteve em Paris para assistir ao concerto de Drake com o irmão Leonardo (muito fã do rapper), começou a dar vida a uma nova personagem, Amália, e ainda participou na apresentação da nova grelha da TVI. Um calendário preenchido, mas sempre vivido com energia e boa disposição.

Atualmente, Ana Guiomar encontra-se em gravações da nova novela da TVI, «Amor à Prova», que promete emocionar os portugueses.

Mesmo com uma agenda muito preenchida, a atriz de 37 anos não deixa de partilhar momentos que revelam o seu lado mais humano — seja a rir com uma piada, a recordar um momento nostálgico ou, como agora, a apelar à adoção de um animal que precisa de carinho e de uma família.

Este gesto solidário volta a mostrar o quanto a atriz valoriza as causas solidárias. E, como sempre, Ana Guiomar fê-lo de forma simples e espontânea.