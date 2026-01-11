Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Ana Guiomar está a atravessar uma das fases mais felizes da sua vida profissional. A atriz integra o elenco da novela «Amor à Prova», onde dá vida a Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de força, personagem que rapidamente começou a conquistar o público.

Recentemente, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores várias imagens da sua personagem, incluindo testes de imagem e momentos em cena, despertando ainda mais curiosidade em torno da nova aposta da ficção nacional. Na publicação, a atriz descreveu Amália de forma enigmática e provocadora: «Esta é a Amália, uma mulher feliz, leal, verdadeira, segura, dedicada à família e aos seus… ou então não é nada disto e ainda vamos descobrir muitas coisas (menos boas) sobre ela! O que é que acham? Amor à Prova, quem já viu?»

A reação dos fãs não se fez esperar e a caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios e opiniões sobre a personagem. Entre as mensagens deixadas, destacam-se comentários como: «Adoro a Amália e os seus diretos 😂😂😂 grande Ana Guiomar, parabéns pela excelente personagem», «Já vi… A Amália deve ser “fresca”!!», «Brilhante como sempre!!!👏», «Adoro linda novela 😍 e linda Amália, linda personagem, estou ansiosa para descobrir o que vai acontecer» e ainda «A personagem vai ter o mesmo nome que eu, Amália, parabéns, toda a sorte do mundo».

A diversidade de reações demonstra o impacto imediato da personagem junto do público, que se mostra atento e curioso em relação ao desenvolvimento da história. Amália promete surpreender, revelando diferentes camadas ao longo da narrativa, o que aumenta a expectativa em torno do seu percurso na novela.