Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Em «Amor à Prova», Ana Guiomar veste a pele de Amália.

Amália tem, aparentemente, uma vida de sonho, que exibe como influencer nas redes sociais: um marido perfeito e uma casa confortável, onde só falta um filho para integrar a fotografia da família ideal. Dá conselhos e dicas a outras mulheres para reacenderem os seus casamentos, mostrando o seudia-a-dia e a relação feliz com David, o seu segundo marido. Porém, essa imagem imaculada de “fada do lar” apenas dissimula o trauma de ter sido uma filha indesejada e o fracasso de um primeiro casamento, dissolvido após em traumático aborto com contornos por desvendar.

Manipuladora por natureza, acredita nas próprias narrativas e reprime essas memórias dolorosas, assumindo o papel de conciliadora da família. Alguma vez teve uma “amiga” que diz as verdades mais cruéis disfarçadas de conselhos sábios? Essa é a Amália. Mas como ninguém consegue fingir para sempre, é apenas uma questão de tempo até a sua verdadeira natureza ser descoberta. Quando tudo o que construiu for apenas um castelo de cartas prestes a ruir, ela usará todas as armas para alcançar o seu sonho: uma família perfeita... nem que, para isso, tenha que trair e ocupar o lugar da única pessoa que nunca a abandonou.