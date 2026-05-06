Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Ana Guiomar mostrou-se revoltada num story de Instagram com as situações complicadas que vê em espaços de pagamento automático, apontando em especial as dificuldades de pessoas mais velhas.

No vídeo, a atriz começa por falar de «montes de pessoas para tax-free», descrevendo a situação como «todo um drama, todo um filme». Ana Guiomar queixa-se sobretudo de ver pessoas mais velhas ou com dificuldades a tentar lidar sozinhas com estes sistemas, admitindo que isso a deixa frustrada.

A actriz recordou ainda uma situação na autoestrada, onde viu «só portagens daquelas de pagamento sozinho» e uma pessoa mais velha à sua frente, o que transformou tudo «num filme». «Eu não percebo, não percebo», confessou, sublinhando que a situação a irrita bastante.

Ana Guiomar terminou o desabafo a dizer que espera «não estar a ser velha do Restelo», mas deixou clara a sua opinião sobre este tipo de situações.

A atriz atualmente dá vida a Amália em «Amor à Prova»: