Ana Guiomar reage a cena de último episódio de Amor à Prova: «Todos queriam um final mais cruel para a Amália»

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Ana Guiomar voltou a arrancar gargalhadas aos seguidores nas redes sociais. A atriz partilhou um novo reels no Instagram para reagir a uma cena do último episódio de Amor à Prova, da TVI, e não escondeu o divertimento perante o desfecho reservado à sua personagem, Amália.

Na cena em questão, Amália aparece ao lado do namorado, um magnata asiático, enquanto aguarda a chegada de um especialista em investimentos financeiros. Pouco depois, Carlos, interpretado por Rodrigo Trindade, entra em cena vestido de homem de negócios e é apresentado por Amália como um especialista de Wall Street.

O momento torna-se ainda mais inesperado quando a personagem de Ana Guiomar se aventura no inglês durante o encontro.

Confrontada com as imagens, a atriz reagiu de forma bem-humorada, mostrando-se surpreendida e divertida com o rumo que a história de Amália acabou por tomar. A publicação não tardou a gerar reações, com vários seguidores a confessarem que também ficaram rendidos ao lado mais cómico da personagem no episódio final.

Depois de meses a dar vida a Amália, Ana Guiomar despediu-se assim de Amor à Prova com uma boa dose de humor.

Veja a publicação aqui:

Veja a cena da novela aqui: