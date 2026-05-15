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Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge perder o bebé

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Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge perder o bebé - TVI

David fica a saber do aborto através das redes sociais.

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) liga a Flávio e diz que vai precisar dos serviços do Dr. Ricardo novamente.  Tomás chega e Flávio apresenta-se como Dr. Ricardo. Tomás pergunta por Amália e ela revela que teve uma discussão horrível com David (Diogo Amaral) e perdeu o bebé.  

Luz (Alexandra Lencastre) fica surpreendida por David e Amália terem terminado o casamento. David diz que soube de coisas muito graves, que não pode ignorar. Luz recebe uma notificação de um direto de Amália e decide ver. Amália anuncia o fim do casamento e revela que isso lhe provocou um aborto. Luz e David ficam em choque. Nelson informa que quer vender a oficina.

 Amália faz um direto a anunciar o fim do seu casamento e revela que o desgosto lhe provocou um aborto. Amália informa que vai ficar longe das redes sociais e pede que respeitem o seu luto.

Recorde só mais um dos esquemas de Amália:

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