«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

«Amores, de todas as vidas!»: Ana Guiomar radiante ao lado de companhia especial

«Um gosto era pôr-lhe a vista em cima»: Pessoa especial deixa mensagem em público a Ana Guiomar

Ana Guiomar completa, hoje, 37 anos de vida e fez questão de partilhar o carinho recebido neste dia especial. A atriz recorreu ao Instagram para mostrar algumas das mensagens de parabéns enviadas pelos amigos e familiares, mas houve uma que se destacou em particular.

Rui Maria Pêgo, locutor de rádio e amigo próximo de Ana Guiomar, publicou uma fotografia dos dois juntos, abraçados, e deixou uma mensagem cheia de afeto: «Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos. Parabéns à minha quarta irmã, a genial Ana Guiomar. O futuro é teu».

Veja, em baixo, a publicação original.

Entre os registos partilhados, a atriz surpreendeu ainda os seguidores ao revelar algumas imagens antigas da sua adolescência. Com humor, Ana Guiomar legendou as fotografias com a frase: «Uma pessoa a arrumar as tralhas e a escolher "lixo" ainda encontra as suas fases más 😂», mostrando a sua boa disposição mesmo em dia de aniversário.

Ontem, Ana Guiomar fez questão de partilhar algumas fotografias e vídeos, de forma a celebrar os seus 36 anos de vida alcançados. Entre "coisas novas a caminho" e a necessidade de "dominar o seu cabelão", estes foram os registos: