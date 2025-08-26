Festa é festa

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 16:18
«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial - TVI

Ana Guiomar celebra 37 anos e partilha no Instagram mensagens de parabéns de amigos, incluindo uma especial de Rui Maria Pêgo.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Ana Guiomar completa, hoje, 37 anos de vida e fez questão de partilhar o carinho recebido neste dia especial. A atriz recorreu ao Instagram para mostrar algumas das mensagens de parabéns enviadas pelos amigos e familiares, mas houve uma que se destacou em particular.

Rui Maria Pêgo, locutor de rádio e amigo próximo de Ana Guiomar, publicou uma fotografia dos dois juntos, abraçados, e deixou uma mensagem cheia de afeto: «Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos. Parabéns à minha quarta irmã, a genial Ana Guiomar. O futuro é teu».

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

Rui Maria Pêgo dá os parabéns a Ana Guiomar

 

Entre os registos partilhados, a atriz surpreendeu ainda os seguidores ao revelar algumas imagens antigas da sua adolescência. Com humor, Ana Guiomar legendou as fotografias com a frase: «Uma pessoa a arrumar as tralhas e a escolher "lixo" ainda encontra as suas fases más 😂», mostrando a sua boa disposição mesmo em dia de aniversário.

 

Ana Guiomar mostra fotografias antigas suas

 

Ontem, Ana Guiomar fez questão de partilhar algumas fotografias e vídeos, de forma a celebrar os seus 36 anos de vida alcançados. Entre "coisas novas a caminho" e a necessidade de "dominar o seu cabelão", estes foram os registos: 

 

 

Veja, agora, nas galerias, algumas imagens partilhadas por Ana Guiomar.

Relacionados

«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

Ator e melhor amigo de Madalena Aragão deixa comentário e seguidores defendem João Neves

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

Festa é Festa

Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

Festa é Festa
Hoje

Viralizou: Esta é a foto de Ana Guiomar que está a dar que falar

Festa é Festa
Ontem

«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

Festa é Festa
qua, 20 ago

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
qua, 13 ago

Marta Andrino faz revelações surpreendentes: «Tenho tanto para partilhar»

Festa é Festa
ter, 5 ago

“Faz uma boa viagem para o céu”: Ator da TVI em despedida dolorosa

Festa é Festa
qua, 23 jul
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Vem aí «A Protegida»: Teresa prende Jorge e exige verdade

A Protegida
Hoje
1

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
seg, 18 ago
2

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
3

Dia do pai: Ao lado do filho, Diogo Infante faz confissão emocionante

Quero é Viver
19 mar 2024
4

Vem aí «A Fazenda»: Miro vira costas a Alba choca Esmeralda com revelação inesperada

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Alba surpreende Esmeralda à saída do quarto de Miro

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Sofia Arruda deslumbra em look todo de branco na antestreia do filme de Diogo Morgado

Hoje

Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

Festa é Festa
Hoje

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje

«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

Hoje

Ator e melhor amigo de Madalena Aragão deixa comentário e seguidores defendem João Neves

A Fazenda
Hoje

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN