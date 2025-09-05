"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Ana Guiomar, 37 anos, recorreu ao Instagram para partilhar com os fãs o fim de uma viagem de sonho à Croácia, destino que a atriz descreveu como uma verdadeira surpresa.

Radiante e visivelmente encantada, Ana Guiomar publicou uma série de fotografias que mostram a beleza do país que agora se junta à lista dos locais que mais a marcaram. Na legenda, a atriz não escondeu o entusiasmo:

"FIM. ❤️ Pode-se escrever cacete no Instagram?! É que foi mesmo um destino do cacete! Obrigada Croácia! Que bela e maravilhosa surpresa, viemos teus fãs! Agora é ir trabalhar e bem e feliz para pensarmos no próximo destino. Que sorte a nossa de nos termos. 💫"

Veja a publicação original, em baixo.

As reações não tardaram a surgir. Entre elogios e mensagens de carinho, destacam-se comentários como "Agora vamos ao trabalho, sendo um bom sinal nos dias de hoje!", "Um destino a visitar" e "Cara linda".

A atriz, que tem partilhado momentos especiais da sua vida pessoal e profissional com o público, mostra que a Croácia se tornou um capítulo inesquecível das suas viagens, deixando a promessa de que já pensa no próximo destino.

Vida pessoal: a relação terminada com Diogo Valsassina

No campo pessoal, Ana Guiomar viveu uma relação sólida com o também ator Diogo Valsassina, com quem manteve uma história de amor discreta, mas muito acarinhada pelo público.

O casal, que se conheceu ainda nos tempos de Morangos com Açúcar, anunciou a sua separação em outubro de 2024, após mais de 18 anos de relacionamento, mas mantêm uma relação de amizade e continuam a participar nas vidas um do outro, inclusive passando férias juntos no Brasil em janeiro de 2025 e trabalhando em conjunto no palco.

O percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar, nascida a 26 de agosto de 1988, em Lisboa, começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em 2004, a grande estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

De 2006 a 2010, após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento. Em 2017, regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

Em 2020, na telenovela “Amar Demais”, Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

Desde 2022 até agora, é em “Festa é Festa”, que a atriz integra o elenco da novela de sucesso, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.

Veja a galeria de fotos da viagem de Ana Guiomar à Croácia.