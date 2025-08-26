Festa é festa

Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 16:34
Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

Hoje, Ana Guiomar celebra 37 anos e partilha no Instagram mensagens de parabéns de amigos. A atriz mostrou ainda fotos inéditas da adolescência.

Hoje é um dia muito especial para a atriz Ana Guiomar, visto que a mesma completa 37 anos de vida. Assim, fez questão de partilhar o carinho recebido nas redes sociais. Além das mensagens de parabéns enviadas pelos amigos, que a atriz partilhou com os fãs, Ana Guiomar aproveitou o momento para mostrar-nos alguns "tesourinhos." 

Entre os registos partilhados, a atriz surpreendeu os seguidores ao revelar algumas imagens antigas da sua adolescência. Com humor, Ana Guiomar legendou as fotografias com a frase: «Uma pessoa a arrumar as tralhas e a escolher "lixo" ainda encontra as suas fases más 😂», mostrando a sua boa disposição mesmo em dia de aniversário.

 

Ana Guiomar mostra fotografias antigas suas

 

O percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar, nascida a 26 de agosto de 1988, em Lisboa, começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em 2004, a grande estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

De 2006 a 2010, após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento. Em 2017, regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

Em 2020, na telenovela “Amar Demais”, Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

Desde 2022 até agora, é em “Festa é Festa”, que a atriz integra o elenco da novela de sucesso, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos vários momentos cómicos de Ana Guiomar como "Aida" em contracena com Pedro Teixeira na novela "Festa é Festa."

 

 

Vida pessoal: a relação terminada com Diogo Valsassina

No campo pessoal, Ana Guiomar viveu uma relação sólida com o também ator Diogo Valsassina, com quem manteve uma história de amor discreta, mas muito acarinhada pelo público.

O casal, que se conheceu ainda nos tempos de Morangos com Açúcar, anunciou a sua separação em outubro de 2024, após mais de 18 anos de relacionamento, mas mantêm uma relação de amizade e continuam a participar nas vidas um do outro, inclusive passando férias juntos no Brasil em janeiro de 2025 e trabalhando em conjunto no palco. 

 

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.

Em cima, espreite as galerias de fotografias da atriz que preparámos para si.

