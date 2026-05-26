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É fã de Bad Bunny? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado em companhia especial

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 31min
É fã de Bad Bunny? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado em companhia especial - TVI

Um momento icónico.

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Ana Guiomar encontra-se atualmente numa das fases mais positivas e consistentes da sua carreira, afirmando-se como uma das atrizes mais populares da ficção nacional. Ao longo dos últimos anos, tem conquistado o público português através da sua versatilidade, autenticidade e capacidade de dar vida a personagens com forte impacto emocional.

Atualmente, a atriz integra o elenco da novela “Amor à Prova”, onde interpreta Amália, uma influencer energética, carismática e muito ligada ao universo digital. A personagem tem vindo a destacar-se junto dos telespectadores pela sua modernidade e pela forma como espelha a realidade das redes sociais e da cultura online, tornando-se uma das figuras mais comentadas da trama.

Fora da televisão, Ana Guiomar continua igualmente muito próxima do público através das redes sociais, onde costuma partilhar momentos do seu quotidiano de forma espontânea e bem-humorada. E foi precisamente através dessas plataformas que a atriz revelou recentemente o entusiasmo em torno de um dos eventos musicais mais aguardados do ano: os concertos de Bad Bunny em Lisboa, marcados para os dias 26 e 27 de maio.

Histórias sem pausas?
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O fenómeno em torno do artista porto-riquenho tem sido enorme em Portugal. Bad Bunny tornou-se um dos maiores nomes da música mundial da atualidade, arrastando multidões por onde passa e acumulando milhões de fãs nas redes sociais e plataformas de streaming. 

Ana Guiomar mostrou-se completamente rendida à febre em torno do artista e revelou que esteve à procura do look ideal para viver esta noite especial. A atriz partilhou vários momentos relacionados com a preparação para o concerto, demonstrando o entusiasmo que também se sente entre muitos fãs portugueses.

Partilhou também um momento que rapidamente conquistou as redes sociais: um vídeo divertido ao lado da sua cadela, ao som de um dos temas do artista. A publicação destacou-se pelo tom leve e bem-humorado, refletindo o entusiasmo da atriz para o concerto.

 

O vídeo não passou despercebido e acabou por gerar várias reações entre colegas e figuras públicas, com comentários de nomes como o ator Pedro Teixeira e a apresentadora Maria Botelho Moniz, que fizeram questão de interagir com a partilha, reforçando o ambiente de boa disposição em torno da artista e do momento musical.

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O impacto do concerto vai muito além da música. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos, tendências e inspirações de moda ligadas ao universo visual de Bad Bunny, conhecido pelo estilo irreverente, ousado e criativo. 

A presença de figuras públicas portuguesas, como Ana Guiomar, ajuda ainda mais a reforçar o fenómeno cultural e mediático que envolve Bad Bunny, mostrando como o artista ultrapassou o universo da música para se tornar uma referência global de estilo, atitude e cultura pop.

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