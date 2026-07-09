Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto"

Ana Guiomar continua a aproveitar ao máximo as férias em Bali e partilhou nas redes sociais mais um dos locais que a deixou completamente rendida. A atriz mostrou aos seguidores aquele que descreve como o spa mais bonito onde já esteve, num cenário paradisíaco.

A atriz revelou que descobriu o espaço depois de o ver várias vezes nas redes sociais e confessou que o famoso FOMO (fear of missing out) falou mais alto. “Nem sei bem o que dizer sobre isto… é o spa mais bonito onde já estive!”, escreveu. A atriz de "Amor à Prova" contou ainda que fez a reserva com semanas de antecedência e garantiu que a experiência valeu cada minuto.

Entre os momentos que mais a impressionaram esteve a descida no #nest e o ritual que escolheu experimentar. E antecipando as perguntas, revelou até o valor que pagou por toda a experiência. Com o sentido de humor que a caracteriza, Guiomar partilhou ainda um episódio divertido que aconteceu durante a sessão. Segundo contou, teve de pedir para interromper as taças tibetanas, brincando que, felizmente, ninguém assistiu ao momento. “Iam gozar comigo para sempre”, escreveu.

As imagens partilhadas mostram um ambiente rodeado pela natureza, com uma atmosfera tranquila e luxuosa que fez sonhar os seguidores. Na caixa de comentários podem ler-se as reações de quem já conhece o local e de quem ficou com vontade de o visitar. “Dos sítios mais lindos que já estive ❤️”, escreveu uma seguidora. Já a atriz Gabriela Barros não escondeu o encanto: “😍 que sonhooo”.

Esta não é a primeira vez que Ana Guiomar partilha momentos especiais da viagem à Indonésia. Nos últimos dias, a atriz tem mostrado alguns dos cenários mais impressionantes de Bali, entre spas exclusivos, paisagens de cortar a respiração e experiências que deixam qualquer um com vontade de apanhar o próximo avião.

Veja aqui:

Conhecida do grande público desde os tempos de "Morangos com Açúcar" e atualmente uma das atrizes mais acarinhadas da TVI, Ana Guiomar tem aproveitado estas férias para desacelerar e descobrir alguns dos lugares imperdíveis da ilha. E, a julgar pelas imagens partilhadas, tem ainda muito para mostrar.