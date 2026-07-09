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Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto"

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:57
Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto" - TVI

A atriz está a viver dias de sonho num dos sítios mais bonitos do mundo

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Ana Guiomar continua a aproveitar ao máximo as férias em Bali e partilhou nas redes sociais mais um dos locais que a deixou completamente rendida. A atriz mostrou aos seguidores aquele que descreve como o spa mais bonito onde já esteve, num cenário paradisíaco.

A atriz revelou que descobriu o espaço depois de o ver várias vezes nas redes sociais e confessou que o famoso FOMO (fear of missing out) falou mais alto. “Nem sei bem o que dizer sobre isto… é o spa mais bonito onde já estive!”, escreveu. A atriz de "Amor à Prova" contou ainda que fez a reserva com semanas de antecedência e garantiu que a experiência valeu cada minuto.

Entre os momentos que mais a impressionaram esteve a descida no #nest e o ritual que escolheu experimentar. E antecipando as perguntas, revelou até o valor que pagou por toda a experiência. Com o sentido de humor que a caracteriza, Guiomar partilhou ainda um episódio divertido que aconteceu durante a sessão. Segundo contou, teve de pedir para interromper as taças tibetanas, brincando que, felizmente, ninguém assistiu ao momento. “Iam gozar comigo para sempre”, escreveu.

Histórias sem pausas?
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As imagens partilhadas mostram um ambiente rodeado pela natureza, com uma atmosfera tranquila e luxuosa que fez sonhar os seguidores. Na caixa de comentários podem ler-se as reações de quem já conhece o local e de quem ficou com vontade de o visitar. “Dos sítios mais lindos que já estive ❤️”, escreveu uma seguidora. Já a atriz Gabriela Barros não escondeu o encanto: “😍 que sonhooo”.

Esta não é a primeira vez que Ana Guiomar partilha momentos especiais da viagem à Indonésia. Nos últimos dias, a atriz tem mostrado alguns dos cenários mais impressionantes de Bali, entre spas exclusivos, paisagens de cortar a respiração e experiências que deixam qualquer um com vontade de apanhar o próximo avião.

Veja aqui:

Histórias sem pausas?
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Conhecida do grande público desde os tempos de "Morangos com Açúcar" e atualmente uma das atrizes mais acarinhadas da TVI, Ana Guiomar tem aproveitado estas férias para desacelerar e descobrir alguns dos lugares imperdíveis da ilha. E, a julgar pelas imagens partilhadas, tem ainda muito para mostrar.

 

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