Férias de sonho! Ana Guiomar vive experiência incrível num dos destinos mais invejados. Mas, há outra famosa lá

Ana Guiomar está a aproveitar as férias em Bali e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores. Desta vez, a atriz da TVI mostrou o spa onde passou algumas horas e não escondeu o encanto pelo espaço.

Através de uma publicação no Instagram, a artista partilhou várias fotografias do local e revelou que ficou completamente rendida à experiência. «Nem sei bem o que dizer sobre isto… é o spa mais bonito onde já estive», começou por escrever na legenda.

Ana Guiomar confessou ainda que já conhecia o espaço através das redes sociais e que fez questão de garantir uma marcação com bastante antecedência. «Confesso que o vi nas redes sociais e o meu FOMO fez-me marcar (com semanas de antecedência, atenção a essa necessidade) e ainda bem», revelou.

A atriz de Morangos com Açúcar e Festa é Festa explicou também que a experiência valeu cada minuto, destacando vários momentos do ritual de bem-estar. «Vale tudo, desde a descida no "nest" até ao ritual que fiz», escreveu, acrescentando que todas as salas são duplas, embora também exista a possibilidade de os tratamentos serem realizados de forma individual.

Com o sentido de humor que a caracteriza, Ana Guiomar partilhou ainda um episódio caricato vivido durante a sessão. «Tive que pedir para parar as taças tibetanas, mas graças a Deus ninguém viu, iam gozar comigo para sempre», brincou.

Antes de terminar a publicação, a atriz respondeu à pergunta que, segundo acredita, muitos seguidores lhe fariam. «Antes que perguntem, paguei 60 euros por duas horas disto», revelou.

Recorde-se que Ana Guiomar tem aproveitado para descansar em Bali, partilhando regularmente imagens da viagem. Entre paisagens paradisíacas, experiências gastronómicas e momentos de relaxamento, a atriz continua a encantar os seguidores com os registos das férias.

Percorra a galeria e veja como é o tão elogiado spa

Ana Guiomar não é, contudo, a única cara da TVI a desfrutar de uns dias de descanso em Bali. Também Cristina Ferreira escolheu o mesmo destino para as férias, onde tem vivido momentos de sonho ao lado do filho.

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Recorde-se que Ana Guiomar conquistou a popularidade junto do grande público ao interpretar a irreverente Marta Navarro na série juvenil Morangos com Açúcar, um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Desde então, a atriz tem integrado vários projetos de ficção e entretenimento da TVI, como Festa é Festa, afirmando-se como uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa.