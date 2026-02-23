Amor à Prova

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:30
«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Revelamos tudo.

Ana Guiomar voltou a conquistar os seguidores com mais um momento de humor e espontaneidade nas redes sociais. Conhecida por dar vida a Amália na novela «Amor à Prova» e pela sua boa disposição e genuinidade no Instagram, a atriz partilhou recentemente um vídeo hilariante que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

No registo partilhado, Ana Guiomar surge a passear de carro com os seus cães uma das suas maiores paixões  e surpreende ao apresentar, de forma divertida, uma publicidade a uma cadeia de fast food. Com o humor que a caracteriza, a atriz apelidou os produtos de os seus bebés, numa brincadeira que faz eco da ternura que demonstra pelos seus animais de estimação.

A publicação combina espontaneidade, humor e criatividade, elementos que têm consolidado a forte ligação da atriz com o público nas redes sociais. Ao transformar um momento quotidiano num sketch divertido, Ana Guiomar volta a provar a sua capacidade de comunicar com naturalidade e arrancar sorrisos.

Na legenda do vídeo, escreveu: “Finalmente posso revelar o segredo! Já tenho os #babyburgers comigo… são tão pequeninos, tão perfeitinhos…”

Entre humor, autenticidade e uma ligação especial aos seus cães, Ana Guiomar reafirma o seu estilo próximo e genuíno, mantendo-se como uma das figuras mais queridas e espontâneas do panorama televisivo e digital português.

