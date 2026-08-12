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Ana Guiomar vítima de burla grave: «maridos estavam a combinar encontros comigo a troco de dinheiro»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 22min
Ana Guiomar vítima de burla grave: «maridos estavam a combinar encontros comigo a troco de dinheiro» - TVI

Ana Guiomar deixa um alerta sobre uma burla grave que a deixou em choque. A atriz já denunciou o caso

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Ana Guiomar ainda está em choque com uma burla grave de que foi vítima. A atriz, de 37 anos, denunciou o caso e fez um alerta público. A sua imagem estava a ser usada numa burla invulgar, mas muito grave.

«Estou a fazer este vídeo, porque tenho recebido algumas mensagens aqui, no TikTok, e, maioritariamente, no Instagram. Comecei a levar isto um bocado a sério, porque tive algumas mulheres a dizerem que os maridos estavam a falar comigo e a combinar encontros comigo a troco de dinheiro através do TikTok», relatou, sem esconder o incómodo com o uso indevido da sua imagem para esta burla.

«Entretanto, já denunciei, aqui, há dois ou três dias, algumas contas a fazerem-se passar por mim. Portanto, só tenho esta conta no TikTok. Não marco encontros com ninguém. Não peço a ninguém para me conhecer. Não vendo entradas VIP a ninguém. Portanto, se alguém está a aliciar-vos ou a fazer acreditar nestas parvoíces, por favor, denunciem ou tentem bloquear a conta. Façam qualquer coisa e jamais enviem dinheiro para esses números, porque não é verdade!», alertou Ana Guiomar, pedindo aos seguidores para terem muito cuidado e para não enviarem dinheiro para ninguém.

«São burlas completas», frisou.

Recorde-se que a atriz estreou, recentemente, o o videocast «A Que Sabe o Amor». O projeto aborda diferentes perspetivas sobre o amor e as relações, através de conversas descontraídas com vários convidados. E o primeiro convidado foi, precisamente, Diogo Valsassina, o seu ex-namorado, com o qual mantém uma excelente relação de amizade. 

 

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