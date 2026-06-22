«É assustador»: Ana Guiomar denuncia situação e deixa alerta

A atriz Ana Guiomar, que interpreta Amália na novela «Amor à Prova», foi convidada a participar num podcast dedicado ao universo canino, onde se abordaram temas relacionados com a forma como os donos cuidam, educam e convivem com os seus cães no dia a dia. A conversa centrou-se especialmente nos comportamentos em espaços públicos, como parques, jardins e zonas residenciais, onde os animais interagem frequentemente com outros cães.

Durante a entrevista, a atriz acabou por partilhar um episódio pessoal marcante que ainda hoje a afecta. Ana Guiomar revelou que o seu cão, chamado Bart, foi mordido numa ocasião, situação que lhe deixou um sentimento de trauma e maior sensibilidade em relação à segurança dos animais em ambientes partilhados.

Ao longo da conversa, a atriz refletiu também sobre a responsabilidade de quem decide ter um animal de companhia, sublinhando que nem sempre existe preparação ou capacidade para lidar com as necessidades dos cães. Ana Guiomar mostrou-se crítica em relação a algumas situações que observa no quotidiano, defendendo que a falta de experiência pode levar a comportamentos negligentes.

Entre os vários temas discutidos no podcast estiveram ainda questões como o uso de trela na via pública, a educação dos cães e a importância de uma convivência equilibrada entre animais e pessoas. A participação da atriz gerou ainda partilhas nas redes sociais, com o grupo responsável pelo podcast a divulgar excertos da entrevista no Instagram.

Na publicação, o grupo destacou a importância de compreender melhor a relação entre humanos e cães, escrevendo: «Gostamos muito de cães. Mas gostar de cães e saber viver com eles nem sempre é a mesma coisa. 👀 Há pequenos sinais que dizem muito sobre a relação que temos com os nossos cães e que podem fazer toda a diferença no dia a dia. Com a @anaguiomar.oficial, falamos sobre alguns dos erros mais comuns e porque é que, tantas vezes, os problemas começam muito antes de aparecerem.»

Já no decorrer da entrevista, Ana Guiomar partilhou de forma mais emotiva a sua visão sobre o tema, referindo: «Mas, sabes o que é que a mim me deixa traumatizada e que eu cada vez reparo mais? É quando tu vives num centro, num bairrinho com vários prédios, e de repente a quantidade de pessoas que vai buscar cães e não tem jeito nenhum para os cães é, tipo, assustador. Tu vês logo pelo passear, pelo tipo de trela que têm.»

A partilha gerou várias reações positivas nas redes sociais, com muitos utilizadores a deixarem mensagens de apoio e elogio, entre elas comentários como «Adorei», acompanhados de vários emojis de coração, demonstrando concordância com os temas abordados pela atriz.

Recorde-se que Ana Guiomar adora animais, principalmente cães: