«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Ana Guiomar, de 37 anos, está prestes a regressar ao pequeno ecrã com um novo e exigente desafio profissional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália, marcando uma fase de renovação na sua carreira.

À medida que a estreia se aproxima, a nostalgia começa a fazer-se sentir. Conhecida pela ligação profunda que cria com cada personagem que interpreta, Ana Guiomar revelou que tem o hábito de guardar uma recordação no final de cada projeto. Desta vez, a escolha recaiu sobre um vestido preto curto usado por Amália, uma peça que simboliza a intensidade e a importância deste novo papel na sua vida artística.

Num post emotivo nas redes sociais, a atriz partilhou o significado deste momento e não escondeu a gratidão pelo caminho percorrido. “Sempre que dou vida a um personagem gosto de ficar com qualquer coisa dele no final. Desta vez escolhi este vestido preto, da Amália. Gosto que fique para sempre!”, escreveu, deixando claro o vínculo especial criado com esta personagem.

Ana Guiomar confessou ainda que este projeto representou um verdadeiro desafio e uma descoberta pessoal, especialmente depois de três anos e meio a interpretar Aida, uma personagem muito marcante na sua carreira. “Precisava muito de um desafio completamente diferente, e ele chegou! É tão bom ter este medo”, assumiu, revelando entusiasmo e emoção perante esta nova etapa.

A atriz mostrou-se profundamente agradecida pela confiança depositada em si e deixou palavras de carinho para todos os envolvidos no projeto. Destacou as equipas da Plural, que descreveu como família durante meses, o elenco, a autoria liderada por Joaninha Jorge e, naturalmente, a TVI, a quem agradeceu “o percurso bonito”.

Com a estreia de «Amor à Prova» marcada para breve, Ana Guiomar mostra-se feliz, orgulhosa e ansiosa por dar a conhecer ao público a personagem Amália, prometendo uma interpretação intensa, diferente e carregada de emoção.

Reveja aqui quem são os atores que fazem parte do elenco e as primeiras imagens da novela: