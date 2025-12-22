«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:01
«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional - TVI

Um novo começo para a atriz.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Ana Guiomar, de 37 anos, está prestes a regressar ao pequeno ecrã com um novo e exigente desafio profissional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália, marcando uma fase de renovação na sua carreira.

À medida que a estreia se aproxima, a nostalgia começa a fazer-se sentir. Conhecida pela ligação profunda que cria com cada personagem que interpreta, Ana Guiomar revelou que tem o hábito de guardar uma recordação no final de cada projeto. Desta vez, a escolha recaiu sobre um vestido preto curto usado por Amália, uma peça que simboliza a intensidade e a importância deste novo papel na sua vida artística.

Num post emotivo nas redes sociais, a atriz partilhou o significado deste momento e não escondeu a gratidão pelo caminho percorrido. “Sempre que dou vida a um personagem gosto de ficar com qualquer coisa dele no final. Desta vez escolhi este vestido preto, da Amália. Gosto que fique para sempre!”, escreveu, deixando claro o vínculo especial criado com esta personagem.

Ana Guiomar confessou ainda que este projeto representou um verdadeiro desafio e uma descoberta pessoal, especialmente depois de três anos e meio a interpretar Aida, uma personagem muito marcante na sua carreira. “Precisava muito de um desafio completamente diferente, e ele chegou! É tão bom ter este medo”, assumiu, revelando entusiasmo e emoção perante esta nova etapa.

A atriz mostrou-se profundamente agradecida pela confiança depositada em si e deixou palavras de carinho para todos os envolvidos no projeto. Destacou as equipas da Plural, que descreveu como família durante meses, o elenco, a autoria liderada por Joaninha Jorge e, naturalmente, a TVI, a quem agradeceu “o percurso bonito”.

Com a estreia de «Amor à Prova» marcada para breve, Ana Guiomar mostra-se feliz, orgulhosa e ansiosa por dar a conhecer ao público a personagem Amália, prometendo uma interpretação intensa, diferente e carregada de emoção.

Reveja aqui quem são os atores que fazem parte do elenco e as primeiras imagens da novela: 

Relacionados

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

«Só para eu estar preparada»: Sofia Arruda faz confissão inesperada sobre o futuro dos filhos

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Terra Forte
sex, 19 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã