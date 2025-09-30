«Casamento de sonho»: Ana Guiomar deixa pista no ar sobre futuro

  TVI Novelas
  Hoje às 16:18
«Casamento de sonho»: Ana Guiomar deixa pista no ar sobre futuro - TVI

Ana Guiomar deixa fãs curiosos com imagem reveladora.

A atriz Ana Guiomar, de 37 anos, voltou a surpreender os seguidores ao partilhar no Instagram um conjunto de inspirações muito pessoais. Numa publicação descontraída e cheia de humor, a artista mostrou-se radiante com o cabelo arranjado, exibiu um quadro, umas botas pretas e ainda uma mesa de casamento ao ar livre, decorada com arranjos florais deslumbrantes.

Na legenda, Ana escreveu: «Inspirações de um dia longo:
– quero este cabelo para sempre (mas assim arranjado 🤣)
– Magritte #lovers
– @dior, claro 😍
– Dream de casamento»

A referência explícita a um “dream de casamento” rapidamente incendiou a caixa de comentários. Entre elogios ao seu look – «K cabelo lindoo!! 🔥», «Lindíssima» ou «Ficas linda 😍» – houve também quem se detivesse na mesa decorada, associando de imediato o cenário ao desejo de subir ao altar.

Apesar de nunca ter escondido o lado romântico, a atriz raramente se expõe em demasia quando o assunto é vida privada. Ainda assim, esta publicação deixou no ar a questão: será o casamento um dos maiores sonhos de Ana Guiomar?

Com uma carreira consolidada e uma agenda profissional exigente, a artista não deixa de revelar o seu lado mais humano, sonhador e até artístico, abrindo pequenas janelas para o que a inspira. Desta vez, ao misturar moda, arte e amor, Ana Guiomar mostrou que também tem espaço para pensar no futuro e em momentos marcantes, como um possível enlace.

Recorde-se de uma das entrevistas mais emotivas feitas à atriz: 

