«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

No sábado, 25 de outubro, a Ana Guiomar de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao surgir vestida de noiva nas redes sociais. A atriz, conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e sentido de diversão, explicou que as imagens não se referiam a um casamento real, mas sim a momentos vividos na ficção, onde interpretou noivas em diferentes produções.

Na legenda das fotos, Ana começou por escrever: “Ultimamente, têm-me perguntado quantas vezes me casei na ficção, curiosamente nunca tinha pensado sobre isso.” A publicação incluía quatro fotos suas vestida de noiva, mostrando diferentes estilos de vestidos e épocas, e refletindo a diversidade dos papéis que tem interpretado.

Veja aqui as fotografias:

Além do número de casamentos fictícios, a atriz destacou outro aspeto especial desses momentos, acrescentando: “Mais do que casar várias vezes, também é muito giro casar em várias épocas. Pelas minhas contas, umas quatro.”

A partilha rapidamente gerou uma onda de comentários carinhosos dos fãs, que elogiaram não só a beleza de Ana Guiomar, mas também a sua capacidade de viver novas experiências através da ficção. Entre os comentários mais destacados estavam: «Adoro 😍», «O primeiro é maravilhoso❤️», «E com pessoas diferentes 😅 vivendo sempre novas experiências e oportunidades», «O primeiro vestido é o mais lindo 😍 beijinhos», «Dá uma noiva muito bonita Ana 🥰» e «Ainda me lembro da Inês e do Tomás que no fim casaram ❤️».

Com esta publicação, Ana Guiomar não só encantou os seguidores com a sua beleza, como também demonstrou o lado divertido e leve da sua carreira, lembrando que a ficção permite viver várias histórias e experiências únicas, sem perder a sua genuinidade e alegria contagiante.

Veja aqui uma entrevista da atriz a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde revela duas novidades bombásticas:

