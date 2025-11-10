Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Ana Guiomar publicou um vídeo divertido e cheio de dicas práticas onde mostra a sua forma favorita de preparar castanhas para o dia de São Martinho. A atriz começa por explicar o processo desde o início, mostrando que o segredo está na preparação: «Começamos por retalhar as castanhas, golpe a meio» e, de seguida, colocam-se «a ferver com água e sal, para ser mais fácil de descascar».

Com a chegada de um novo equipamento a casa, Ana revelou que agora recorre a um aparelho 3 em 1 que funciona como micro-ondas, air fryer e forno digital. «Chegou à minha casa um novo inquilino» e, segundo ela, traz vantagens pela versatilidade e pela grelha que permite assar as castanhas de forma uniforme.

O passo seguinte é simples: «Vamos assar estas castanhas na air fryer, uns 10 a 15 minutos a 200 graus. A meio do tempo, agitamos.» Ao mostrar o resultado, a atriz não escondeu a satisfação ao ver as castanhas douradas e prontas a servir.

Além do truque inicial da fervura, que ajuda a soltar a pele, Ana partilhou ainda uma opinião que pode dividir os fãs de castanhas tradicionais: «Vou dizer uma coisa polémica, eu até prefiro na air fryer do que no forno. Menos secas.»

Entre castanhas prontas, elogios ao sabor e até a presença dos seus cães à procura de “guloseimas”, Ana Guiomar terminou incentivando os seguidores a guardarem a receita para repetirem sempre que quiserem.