Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:50
Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho - TVI
Castanhas assadas
Castanhas assadas

Foto: 8photo

Ana Guiomar explicou passo a passo como assar castanhas na air fryer e revelou o truque que, segundo ela, faz toda a diferença no dia de São Martinho.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Ana Guiomar publicou um vídeo divertido e cheio de dicas práticas onde mostra a sua forma favorita de preparar castanhas para o dia de São Martinho. A atriz começa por explicar o processo desde o início, mostrando que o segredo está na preparação: «Começamos por retalhar as castanhas, golpe a meio» e, de seguida, colocam-se «a ferver com água e sal, para ser mais fácil de descascar».

Com a chegada de um novo equipamento a casa, Ana revelou que agora recorre a um aparelho 3 em 1 que funciona como micro-ondas, air fryer e forno digital. «Chegou à minha casa um novo inquilino» e, segundo ela, traz vantagens pela versatilidade e pela grelha que permite assar as castanhas de forma uniforme.

O passo seguinte é simples: «Vamos assar estas castanhas na air fryer, uns 10 a 15 minutos a 200 graus. A meio do tempo, agitamos.» Ao mostrar o resultado, a atriz não escondeu a satisfação ao ver as castanhas douradas e prontas a servir.

Além do truque inicial da fervura, que ajuda a soltar a pele, Ana partilhou ainda uma opinião que pode dividir os fãs de castanhas tradicionais: «Vou dizer uma coisa polémica, eu até prefiro na air fryer do que no forno. Menos secas.»

Entre castanhas prontas, elogios ao sabor e até a presença dos seus cães à procura de “guloseimas”, Ana Guiomar terminou incentivando os seguidores a guardarem a receita para repetirem sempre que quiserem.

Relacionados

Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon?

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
dom, 28 set
3

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

sáb, 8 nov

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Hoje

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Hoje

Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

Hoje

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Hoje

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã