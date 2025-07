Ana Guiomar desafia Cláudio Ramos sobre assunto que deu que falar: «Só para te irritar»

No programa Dois às 10, transmitido a 25 de junho, Cláudio Ramos expressou uma opinião que está a dar que falar sobre um tema que divide opiniões: os donos de animais de estimação que utilizam termos como "pai", "mãe" ou "filhos" ao referirem-se aos seus companheiros de quatro patas. O apresentador mostrou-se incomodado com essa prática, num momento de televisão que rapidamente gerou milhares de reações nas redes sociais.

A conversa surgiu durante o habitual segmento de comentários, onde Cláudio Ramos esteve acompanhado por Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco. Foi precisamente esta última quem introduziu o tema: "A quantidade de pessoas que dizem aos cãezinhos, 'vem cá à mãe', 'o papá está aqui’...", comentou Luísa.

A resposta de Cláudio Ramos foi imediata e enérgica: "Eu não aguento. Fico doente", afirmou o apresentador, antes de reforçar o seu ponto de vista com um exemplo dirigido a Cinha Jardim: "Tens duas filhas e sabes que as tuas filhas são mais importantes que os teus cães."

Cláudio não escondeu a "irritação" com a forma como alguns colegas tratam os seus animais, referindo até o caso de Maria Cerqueira Gomes: "Agora temos a Maria Cerqueira Gomes que no outro dia meteu um post, só me apetece chegar lá e dar-lhe um puxão de orelhas. ‘Eu e a minha neta’ [citou], que é o filha da mãe do cão que anda ali atrás dela."

Afirmou ainda: "Uma pessoa que trata os cães como filhos tem uma lacuna emocional qualquer. Uma coisa é gostar de animais e tratar bem os animais, que têm de ser bem tratados, outra coisa é achar que um cão é um filho." Mesmo antecipando possíveis críticas, Cláudio assumiu a sua posição: "Toda a gente me vai cair em cima... Já estou nervoso e não estava, estava ótimo."

A reação mais inesperada surgiu uns dias depois, com uma resposta bem-humorada de Ana Guiomar nas redes sociais. A atriz, conhecida pelo seu sentido de humor e presença ativa no Instagram, publicou uma story com a sua cadela, provocando o apresentador de forma divertida: "Vou esmagar a minha ‘filha’ de amor. Só para te irritar Cláudio Ramos."