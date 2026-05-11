Dentro da casa de Ana Guiomar: atriz mostra o seu quarto e os detalhes são impressionantes

A atriz Ana Guiomar, que interpreta Amália na novela “Amor à Prova”, voltou a surpreender os seus seguidores por um motivo muito especial ligado à sua vida pessoal. Com uma rotina intensa entre gravações e palco, a atriz confessou que nem sempre tem tempo para pensar na decoração da sua casa. Por isso, decidiu recorrer a uma equipa de especialistas que transformou por completo a sua suíte, criando um espaço pensado para o descanso e para o bem-estar.

O objetivo da renovação foi simples: proporcionar um ambiente onde Ana Guiomar possa desligar do trabalho e sentir-se verdadeiramente em casa. O resultado foi revelado pela própria atriz, que abriu as portas do seu quarto aos seguidores através de uma “tour” especial. Toda a decoração foi pensada ao detalhe, desde os armários com muita arrumação, a iluminação, os candeeiros, o papel de parede em tons pasteis. Ora veja:

“Vamos a uma tour pela suíte da Ana Guiomar? 🎞️🎭✨ Com uma rotina entre gravações e palco, era essencial ter um espaço que permita desligar e sentir-se verdadeiramente em casa. Criámos a suíte com pontos de iluminação estratégicos, mais arrumação e elementos mais elegantes de forma a criar um espaço mais acolhedor, funcional e bonito. (Este é só o início - continuem desse lado 🛋️)”

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações positivas nas redes sociais. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “Adorei!! Ficou mesmo lindo e mais arrumação ❤️😍”, “O quarto ficou lindo! Quero ver o que vem a seguir”, “Bom trabalho. Parabéns!” e “Espectacular”.

A própria Ana Guiomar mostrou-se entusiasmada com o resultado, deixando no ar que poderão existir mais mudanças no futuro: “E o que ainda vamos fazer”.