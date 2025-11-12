Festa é festa

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 22min
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso - TVI

Atriz quebra o silêncio e gera debate.

A atriz Ana Guiomar, de 37 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao partilhar um desabafo sobre o que tem vivido no seu quotidiano e sobre situações que a deixam indignada.

Ana começou por referir que não consegue assistir a notícias onde tudo parece correr mal, descrevendo a frustração que sente perante acontecimentos que não se resolvem. No seu desabafo, comentou que chega a pensar que quase «compensa roubar» em tom de brincadeira.

Para além disso, a atriz abordou questões do dia a dia relacionadas com a gestão do lixo, nomeadamente os caixotes de compostagem dentro dos prédios, que, segundo ela, acabam por deitar mau cheiro e causar incómodo, algo que não consegue compreender.

O desabafo de Ana Guiomar reflete a sua preocupação com a forma como certas mudanças ou iniciativas, mesmo que bem-intencionadas, podem gerar problemas práticos no quotidiano das pessoas.

Atriz conhecida por ser genuina e descontraída nas redes sociais fez recentemente outro desabafo aos seguidores, ora veja: 

