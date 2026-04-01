«Cada vez estou mais atenta»: Ana Guiomar toma decisão que pode mudar a sua vida

A atriz Ana Guiomar atravessa atualmente uma fase de grande felicidade e reconhecimento profissional, afirmando-se como uma das figuras mais marcantes da ficção nacional. Conhecida pelo seu talento, presença e versatilidade, a atriz tem conquistado o público e consolidado o seu lugar como uma referência entre fãs e colegas de profissão.

Atualmente, integra o elenco da novela «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de energia. A personagem tem sido amplamente elogiada e rapidamente se destacou junto dos espectadores, tornando-se um dos papéis mais marcantes da carreira de Ana Guiomar. A combinação de humor, autenticidade e vitalidade tem contribuído para o sucesso desta figura na ficção portuguesa.

Numa fase em que se sente particularmente bem consigo mesma, a atriz revelou que decidiu apostar num detox antes da gala da TVI, destacando os benefícios dessa escolha: sentiu-se mais confiante, com mais energia e atenta à alimentação.

Essa mudança reflete-se também no seu dia a dia. Recentemente, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para pedir conselhos a uma especialista alimentar, procurando ideias para preparar um jantar saudável para família e amigos. A solução encontrada passou por uma alternativa equilibrada e prática: uma pizza saudável.

Na publicação, a atriz partilhou o seu entusiasmo por esta nova fase: «Chegou o Sol e a minha cabeça já só pensa no Verão! Detox’s mais energia e refeições saudáveis? Claro que é possível! A @levportugal tem me ensinado muito, sobre mim e sobre o meu corpo. Cada vez estou mais atenta à suplementação e aos cuidados diários.»

A partilha gerou rapidamente uma onda de comentários positivos, com seguidores a deixarem elogios, carinho e apoio à atriz, destacando não só o seu talento, mas também a sua dedicação a um estilo de vida equilibrado e saudável.