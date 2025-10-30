“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

A jornalista Diana Bouça-Nova, um dos rostos mais acarinhados da CNN Portugal e da TVI, está a viver um dos momentos mais felizes da sua vida pessoal. Recentemente, a comunicadora anunciou, através das redes sociais, o nascimento do seu terceiro filho, partilhando a alegria deste momento com os seus seguidores.

Entre as muitas manifestações de carinho que recebeu, destacou-se o gesto de uma grande amiga e admiradora: a atriz Ana Guiomar, de 37 anos, conhecida pela sua espontaneidade, bom humor e profundo valor que dá à família e aos amigos, fez questão de marcar esta nova fase com um presente especial.

A atriz enviou à jornalista um magnífico e colorido ramo de flores, onde sobressaíam tons brancos, verdes, laranjas e roxos, cuidadosamente atado com um laço cor de laranja, um detalhe que refletia não só a alegria do momento, mas também o carinho e a amizade que une as duas figuras públicas.

Emocionada com a surpresa, Diana Bouça-Nova não deixou o gesto passar em branco e partilhou a fotografia do presente nas redes sociais, acompanhada de uma legenda cheia de carinho: «Obrigada sua fofinha, longe mas sempre perto!».

Reveja aqui o momento quando Diana partilhou a novidade com os seus seguidores e escreveu apenas: “24/10/2025. 9h22. O nosso amor nasceu!” — uma mensagem curta e simbólica que rapidamente encheu a sua caixa de comentários com felicitações, corações e palavras de carinho. Veja aqui o rosto do bebé:

A jornalista, de 38 anos, partilha com o marido, Francisco Coelho Lima, uma história de amor sólida e discreta. Casados desde 2015, o casal é já pai de Francisco, de oito anos, e de Frederico, de três. O novo bebé vem completar o trio que Diana costuma descrever como “a melhor parte da minha vida”.

Recorde-se que o anúncio da gravidez aconteceu em junho deste ano, quando a jornalista publicou uma fotografia delicada e simbólica, onde surgia com a barriga visivelmente saliente, acompanhada pelas sombras do marido e dos filhos mais velhos. A imagem rapidamente se tornou viral, com colegas de profissão e fãs a celebrarem a boa-nova.

Diana Bouça-Nova é um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo televisivo português. Após vários anos na RTP, integrou a equipa fundadora da CNN Portugal, onde apresentou o noticiário matinal Novo Dia. Conhecida pela sua simpatia, profissionalismo e autenticidade, a jornalista tem conquistado o público com uma presença serena e credível no pequeno ecrã.

O mimo de Ana Guiomar tocou os seguidores, que elogiaram não só a amizade entre as duas figuras públicas, mas também a ternura do gesto. Numa fase marcada por mudanças, noites curtas e grandes emoções, Diana Bouça-Nova mostra-se serena, grata e rodeada de amor, recebendo demonstrações de afeto de quem, mesmo à distância, faz questão de estar presente.

Reveja aqui uma das entrevistas de Ana Guiomar, em que a atriz fala sobre a maternidade:

