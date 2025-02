Ana Guiomar antecipa reações: «Vão dizer que é falso»

Prepare-se! Ana Guiomar assume novo desafio na TVI

Ana Guiomar está de férias no Brasil. A atriz esteve a viver dias de meter inveja na ilha Fernando de Noronha. Atualmente, a atriz voou em direção a outro destino no país brasileiro: Recife. De calções, top e com um bronze invejável, a atriz mostrou-se na praia à noite e no meio de um jogo de padel. A acompanhar as fotos, pode-se ler na descrição: «Invejosas vão dizer que é #Fake! Recife, cheguei».

Na caixa de comentários, podem-se ler mensagens como: «So sexy! Beijos», «Cuidado Ana que ainda furas a vista a alguém!!», «Sempre Maravilhosa em qualquer situação ou ocasião. És 1 Princesa linda».

