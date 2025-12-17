«Última semana de...»: Ana Guiomar faz revelações na nova novela «Amor à Prova»

A atriz Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar um olhar íntimo sobre os seus últimos dias, que têm sido marcados por uma verdadeira correria entre compromissos pessoais e profissionais. Através de um carrossel de fotografias no Instagram, a atriz mostrou vários momentos do seu quotidiano recente, revelando entusiasmo, emoção e também alguma nostalgia.

Entre as imagens partilhadas, uma em particular chamou a atenção dos seguidores: o primeiro vislumbre da sua nova personagem, Amália, na próxima novela da TVI, «Amor à Prova». Ana Guiomar integra assim o elenco da nova produção do canal, num desafio que surge numa fase especialmente intensa da sua carreira. Apesar do entusiasmo, a atriz revelou que as gravações estão já a chegar ao fim, o que torna este momento ainda mais especial.

Na legenda da publicação, Ana Guiomar resumiu os seus dias agitados com palavras simples, mas cheias de significado: «Dias de afazeres, variados… Última semana de Amália (quase a estrear). Encontrei o menu do filme “A Dama e o Vagabundo”. Trekie paixão. É quase Natal. Casamentos vários. Amália e David, “Amor à Prova”».

O carrossel inclui ainda uma fotografia ao lado do colega e amigo Diogo Amaral, com quem partilha cenas na novela. A cumplicidade entre ambos não passou despercebida e rapidamente gerou reações entre os fãs.

A caixa de comentários encheu-se de elogios à atriz, com mensagens como «Gatíssima ❤️» e «Lindíssima ❤️». Também Diogo Amaral fez questão de deixar uma palavra, num tom bem-humorado: «O Diogo Amaral é extraordinário, adoro!», escreveu o ator, arrancando sorrisos aos seguidores.

Entre a reta final das gravações, a chegada do Natal e novos desafios profissionais, Ana Guiomar vive um momento de grande intensidade e entusiasmo, preparando-se agora para apresentar ao público mais uma personagem marcante na ficção nacional.

Reveja aqui quem são os atores que fazem parte do elenco e as primeiras imagens da novela: