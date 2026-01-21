Vem aí em «Amor à Prova»: Amália fica em pânico ao perceber quem é afinal Vanda

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai ter com David (Diogo Amaral) e pede desculpa por ter interrompido uma consulta. David diz-lhe que está a fazer uma entrevista de emprego e estranha que Amália não reconheça a sua seguidora que lhe enviou um bebé reborn. Amália percebe agora quem é Vanda e faz um esforço para disfarçar a tensão.

David estranha que Amália não tenha reconhecido logo a sua seguidora, mas ela disfarça e diz que a foto de perfil está muito diferente. David ainda está surpreendido com aquela coincidência e Amália fica confusa. David revela que a sua seguidora era a rececionista da oficina, com quem Tomás teve um percalço. Amália disfarça a tensão.

David acompanha Vanda aos recursos humanos, mas Tomás (João Jesus) aparece aflito e diz que Nico (Salvador Biernat) se está a sentir mal. Amália oferece-se para acompanhar Vanda, mas esta não acha boa ideia e recusa. Amália faz questão e diz que o mínimo que pode fazer é mostrar quem realmente é.

Vanda já percebeu que há qualquer coisa entre Amália e Carlos (Rodrigo Trindade) e que David não faz ideia. Vanda usa isso para colocar Amália no lugar e exige ser tratada com respeito.

