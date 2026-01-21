Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália fica em pânico ao perceber quem é afinal Vanda

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 11min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália fica em pânico ao perceber quem é afinal Vanda - TVI

As mentiras de Amália estão por um fio.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai ter com David (Diogo Amaral) e pede desculpa por ter interrompido uma consulta. David diz-lhe que está a fazer uma entrevista de emprego e estranha que Amália não reconheça a sua seguidora que lhe enviou um bebé reborn. Amália percebe agora quem é Vanda e faz um esforço para disfarçar a tensão.

David estranha que Amália não tenha reconhecido logo a sua seguidora, mas ela disfarça e diz que a foto de perfil está muito diferente. David ainda está surpreendido com aquela coincidência e Amália fica confusa. David revela que a sua seguidora era a rececionista da oficina, com quem Tomás teve um percalço. Amália disfarça a tensão.  

David acompanha Vanda aos recursos humanos, mas Tomás (João Jesus) aparece aflito e diz que Nico (Salvador Biernat) se está a sentir mal. Amália oferece-se para acompanhar Vanda, mas esta não acha boa ideia e recusa. Amália faz questão e diz que o mínimo que pode fazer é mostrar quem realmente é.

Vanda já percebeu que há qualquer coisa entre Amália e Carlos (Rodrigo Trindade) e que David não faz ideia. Vanda usa isso para colocar Amália no lugar e exige ser tratada com respeito.

Recorde a prenda assustadora que Amália recebeu:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara trata mal a mãe de Cris

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris acaba detido, após grande confusão

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Preocupado com Cris, André lança o alerta a Bruno

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David é assertivo com Tomás: «Tens de parar com isso»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- São avisa Sara sobre Cris: «Ele vai procurar alguém»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Após discussão feia com Tomás, Alice chora nos braços de Cris

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem
1

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
2

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
3

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
4

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

seg, 19 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
3 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
Hoje

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
Hoje

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem

«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa

Ontem

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem
Mais Fora do Ecrã