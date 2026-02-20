Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) joga poker online, enquanto conversa com Amália (Ana Guiomar) ao telemóvel e lhe pergunta se já pensou em voltar para ele e ficarem juntos sem filhos e sem limites.

Amália diz que a proposta de Carlos soa bem, mas não é o mais importante agora e aconselha-o a focar-se na sua parte do plano. Amália relembra-o de que não pode ser visto, pois supostamente está na cremação da mãe, no Norte.

Amália pede-lhe para seduzir Simone (Susana Arrais), enquanto ela garante que o casamento dos pais não estoura.

Recorde-se que David anda desconfiado: