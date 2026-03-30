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Vem aí em «Amor à Prova»: Bomba! Maquiavélica, Amália forja teste de gravidez com urina de outra mulher

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 58min
Vem aí em «Amor à Prova»: Bomba! Maquiavélica, Amália forja teste de gravidez com urina de outra mulher - TVI

Para manter e enganar o marido, Amália faz de tudo.

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) chamou uma seguidora que está grávida e diz que vai ajudá-la a promover-se nas redes sociais. Laura fica deslumbrada por estar em casa de Amália e por ela a ir ajudar. Amália diz que Laura deve fazer um teste de gravidez, pois as seguidoras gostam de realismo e dá-lhe o teste que David (Diogo Amaral)  comprou.

Laura vem do interior com o teste de gravidez positivo. Amália fica radiante e prepara tudo para gravar o direto de Laura, a anunciar que está grávida. Amália acha tudo uma piroseira e tem vontade de atirar Laura pela janela, mas disfarça e finge que gostou muito. Laura e Amália veem o vídeo e Amália diz que está ótimo. Laura quer repetir, mas Amália diz que a espontaneidade também é muito importante. Laura pega na caixa com os adereços do vídeo e pergunta se pode ficar com eles. Amália diz que sim, mas oferece-lhe outro presente para a distrair e rouba o teste de gravidez positivo.

David chega a casa e pergunta logo a Amália se o período apareceu. Ela diz que não e que está ansiosa para fazer o teste. Amália pega no teste forjado, mas David dá-lhe um novo, mais completo, e pede-lhe para fazer antes aquele. Amália tem vontade de se atirar da ponte, mas disfarça.

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 Amália finge que se sente mal e pede a David para ir à farmácia. Ele acha que é tudo ansiedade e tenta acalmar Amália, mas ela insiste que precisa de um medicamento. Assim que ele sai, Amália faz uma chamada.

 Amália procura o seu saco do lixo no contentor. Encontra-o e retira o frasco com urina de Laura. Nota que o frasco está um pouco aberto, fecha-o e leva-o. David chega da farmácia e Amália diz que já se sente melhor. Revela que já fez o teste e que está à espera para saber o resultado. David pede-lhe para ter calma, mas está tão ou mais nervoso do que ela. Veem o resultado do teste e David fica muito emocionado.

De relembrar que Amália é má até com a própria mãe:

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