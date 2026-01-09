Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) não consegue evitar fazer um comentário sobre a forma civilizada como Amália (Ana Guiomar) e Carlos (Rodrigo Trindade) se tratam. David tenta saber mais sobre o fim da relação deles e fala no bebé que perderam, mas Amália muda de assunto e ele não insiste. David pergunta pela peça de cerâmica que a mãe lhe ofereceu e Amália atira um objeto para o chão, maquinando algo.

David entra em casa e pergunta pela peça de cerâmica. Amália procura a caixa de maquilhagem na mala e diz que deve ter ficado no carro. Pede a David para a ir buscar, enquanto recupera a peça de cerâmica do caixote do lixo e procura um sítio para a colocar.

David regressa com a caixa de maquilhagem. Amália mostra a peça de cerâmica que Luz (Alexandra Lencastre) lhe ofereceu e onde colocou flores, para disfarçar a racha. David elogia a peça e Amália promete encomendar mais à mãe. David conta a Amália que fez um teste de fertilidade e ela fica em choque.

Recorde-se que para além de ser marido de Amália, David é o médico de Nico (Salvador Biernat):