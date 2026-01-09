Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:34
Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália - TVI

A irmã de Alice fica em choque.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) não consegue evitar fazer um comentário sobre a forma civilizada como Amália (Ana Guiomar) e Carlos (Rodrigo Trindade) se tratam. David tenta saber mais sobre o fim da relação deles e fala no bebé que perderam, mas Amália muda de assunto e ele não insiste. David pergunta pela peça de cerâmica que a mãe lhe ofereceu e Amália atira um objeto para o chão, maquinando algo.

David entra em casa e pergunta pela peça de cerâmica. Amália procura a caixa de maquilhagem na mala e diz que deve ter ficado no carro. Pede a David para a ir buscar, enquanto recupera a peça de cerâmica do caixote do lixo e procura um sítio para a colocar.

David regressa com a caixa de maquilhagem. Amália mostra a peça de cerâmica que Luz (Alexandra Lencastre) lhe ofereceu e onde colocou flores, para disfarçar a racha. David elogia a peça e Amália promete encomendar mais à mãe. David conta a Amália que fez um teste de fertilidade e ela fica em choque.

Recorde-se que para além de ser marido de Amália, David é o médico de Nico (Salvador Biernat):

Relacionados

Primeiros episódios «Amor à Prova»: Amália trai o marido com alguém do seu passado

Amor à Prova: A personagem de João Jesus esconde um segredo

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Simone é amante de Vítor

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Sara pede Cris em casamento

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Cris fica um farrapo: «A única coisa que quero é ser outra pessoa»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «O pai do Nicolau é o Cristiano»

Amor à Prova
Ontem

«Amor à Prova»: Cris e Sara entram em discussão acesa

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje
1

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
2

Ricardo Sá

qua, 7 jan
3

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje
5

Elisa Lisboa

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Ontem

«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Ontem

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Ontem

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Ontem
Mais Fora do Ecrã