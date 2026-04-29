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«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina - TVI

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Diogo Valsassina, de 39 anos, voltou a captar a atenção do público através das redes sociais, onde partilhou um vídeo inesperado que rapidamente se tornou tema de conversa entre os seus seguidores. Conhecido do grande público pelo papel de Tozé na icónica série juvenil “Morangos com Açúcar”, o ator marcou uma geração e continua a ser recordado com carinho pelos fãs que cresceram a acompanhar a produção. Hoje, mantém uma presença ativa e descontraída nas redes sociais, onde se destaca pelo humor e pela forma genuína como comunica com o público.

Na mais recente publicação, Diogo Valsassina surgiu vestido com um fato de sapo, numa partilha que rapidamente despertou curiosidade e risos entre os seguidores. A surpresa não ficou por aí. No vídeo, o ator aparece a interagir de forma divertida com a cadela de Ana Guiomar, num momento descontraído que captou a atenção dos fãs. Entre brincadeiras e gestos de carinho, Diogo escreveu na legenda: “Quando me pedem para tomar conta de um #chihuahua”, enquanto brincava com o animal e lhe dava vários beijinhos.

O momento tornou-se ainda mais comentado devido à resposta de Ana Guiomar na publicação. A atriz reagiu de forma emotiva e bem-humorada, escrevendo: “A minha filha!!!!!!!!!!!!!! @diogovalsassina ela que volte inteira!” O comentário rapidamente gerou reações entre os seguidores, que destacaram a cumplicidade e a relação próxima entre ambos.

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina foram durante anos um dos casais mais mediáticos do meio artístico português, tendo mantido uma relação de cerca de 18 anos, que terminou no final de 2024.

Apesar da separação, a interação recente entre ambos nas redes sociais continua a alimentar especulações entre fãs e observadores, com muitos a questionarem se existe uma possível reconciliação ou, pelo menos, uma amizade particularmente próxima.

Reveja aqui mais um momento icónico da atriz: 

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