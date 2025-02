Bomba: Ana Guiomar revela que tem um novo amor: «Sim, há um novo amor»

Diogo Valsassina reage a férias de sonho de Ana Guiomar. Saiba o que o ator disse!

No dia 28 de fevereiro, Ana Guiomar recorreu às stories de Instagram para fazer uma revelação bombástica! A atriz começa o vídeo por revelar que veio do programa «Dois à 10», onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a conversa, o tema das férias da atriz foi mencionado e, tal como os apresentadores, toda a gente quer saber: com quem é que Ana Guiomar foi de férias? A atriz tem noção disso e sabe que se tem especulado muito sobre o assunto: «perguntaram-me com quem é que eu tinha ido de férias, aquelas coisas todas... eu sei que se tem especulado um bocadinho sobre isto».

E, como tal, Ana Guiomar revela que tomou a decisão de «muito em breve revelar quem é o meu novo amor. Porque sim, há um novo amor. Sim, portanto em breve».

No «Dois às 10», Ana Guiomar partilha detalhes sobre as suas férias de sonho no Brasil. A conversa com Cristina Ferreira abordou a presença de amigos na viagem, incluindo Diogo Valsassina. Ana Guiomar explicou que respeita a privacidade dos seus amigos e familiares, o que levou a uma troca de comentários divertidos com a apresentadora:

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina namoraram durante 18 anos e estão separados há 3 meses, sendo que foi nos «Morangos com Açúcar», que se conheceram.

Veja também: