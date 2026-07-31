«Vamos falar de amor»: Ana Guiomar revela novo projeto e Diogo Valsassina é o primeiro convidado

Ana Guiomar atravessa uma fase de grande realização profissional e prepara-se para dar mais um passo na sua carreira. A atriz portuguesa, uma das figuras mais acarinhadas da ficção nacional, continua a conquistar o público com o seu talento, carisma e autenticidade, e acaba de revelar um novo projeto que já está a despertar grande curiosidade entre os seguidores.

Ao longo dos anos, Ana Guiomar destacou-se pela sua versatilidade e pela forma como dá vida a personagens marcantes, consolidando-se como uma das atrizes de maior destaque da televisão portuguesa. Agora, prepara-se para explorar um novo registo, desta vez longe da representação.

A atriz vai estrear o videocast "A Que Sabe o Amor", cuja estreia está marcada para o próximo 2 de agosto. O projeto promete abordar diferentes perspetivas sobre o amor e as relações, através de conversas descontraídas com vários convidados.

Um dos nomes já confirmados é o de Diogo Valsassina, ator e ex-namorado de Ana Guiomar. A presença do ator no episódio de estreia tem alimentado a curiosidade dos fãs, sobretudo numa altura em que têm circulado nas redes sociais vários rumores de uma possível reaproximação entre os dois.

Foi precisamente essa expectativa que Ana Guiomar decidiu aumentar ao partilhar um vídeo nas suas histórias de Instagram. Nas imagens, a atriz surge a antecipar o tema da conversa, deixando apenas uma frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

"Neste episódio vamos falar de amor… não é?", afirma Ana Guiomar no vídeo, sem revelar mais detalhes sobre o conteúdo da conversa com Diogo Valsassina.

A publicação foi suficiente para gerar inúmeras reações nas redes sociais, com muitos fãs a especularem sobre o rumo da entrevista e a questionarem se os dois irão abordar o relacionamento que viveram durante vários anos ou esclarecer os rumores que têm surgido recentemente sobre uma alegada reconciliação.

Para já, Ana Guiomar mantém o suspense, deixando no ar a promessa de uma conversa intimista e emocional. Resta agora esperar pela estreia de "A Que Sabe o Amor", no dia 2 de agosto, para descobrir o que a atriz e Diogo Valsassina têm para contar.