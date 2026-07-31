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«Vamos falar de amor»: Ana Guiomar revela novo projeto e Diogo Valsassina é o primeiro convidado

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  • Há 29 min
«Vamos falar de amor»: Ana Guiomar revela novo projeto e Diogo Valsassina é o primeiro convidado - TVI

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Ana Guiomar atravessa uma fase de grande realização profissional e prepara-se para dar mais um passo na sua carreira. A atriz portuguesa, uma das figuras mais acarinhadas da ficção nacional, continua a conquistar o público com o seu talento, carisma e autenticidade, e acaba de revelar um novo projeto que já está a despertar grande curiosidade entre os seguidores.

Ao longo dos anos, Ana Guiomar destacou-se pela sua versatilidade e pela forma como dá vida a personagens marcantes, consolidando-se como uma das atrizes de maior destaque da televisão portuguesa. Agora, prepara-se para explorar um novo registo, desta vez longe da representação.

A atriz vai estrear o videocast "A Que Sabe o Amor", cuja estreia está marcada para o próximo 2 de agosto. O projeto promete abordar diferentes perspetivas sobre o amor e as relações, através de conversas descontraídas com vários convidados.

Um dos nomes já confirmados é o de Diogo Valsassina, ator e ex-namorado de Ana Guiomar. A presença do ator no episódio de estreia tem alimentado a curiosidade dos fãs, sobretudo numa altura em que têm circulado nas redes sociais vários rumores de uma possível reaproximação entre os dois.

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Foi precisamente essa expectativa que Ana Guiomar decidiu aumentar ao partilhar um vídeo nas suas histórias de Instagram. Nas imagens, a atriz surge a antecipar o tema da conversa, deixando apenas uma frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

"Neste episódio vamos falar de amor… não é?", afirma Ana Guiomar no vídeo, sem revelar mais detalhes sobre o conteúdo da conversa com Diogo Valsassina.

A publicação foi suficiente para gerar inúmeras reações nas redes sociais, com muitos fãs a especularem sobre o rumo da entrevista e a questionarem se os dois irão abordar o relacionamento que viveram durante vários anos ou esclarecer os rumores que têm surgido recentemente sobre uma alegada reconciliação.

Para já, Ana Guiomar mantém o suspense, deixando no ar a promessa de uma conversa intimista e emocional. Resta agora esperar pela estreia de "A Que Sabe o Amor", no dia 2 de agosto, para descobrir o que a atriz e Diogo Valsassina têm para contar.

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