Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Lesada em milhares de euros, Ana Guiomar esclareceu a situação através de uma publicação no Instagram, a propósito da agência Glam.

A atriz Ana Guiomar veio esta semana esclarecer a sua situação profissional e financeira, depois de surgirem notícias sobre problemas envolvendo a agência Glam Celebrity, da qual foi representada durante 15 anos. Segundo a artista, desde maio de 2025 a sua representação passou a ser assegurada pela Legacy Talent, sem qualquer ligação à antiga agência ou aos seus proprietários. O esclarecimento surge no contexto da insolvência da Glam, que, segundo relatos recentes, terá deixado diversos artistas, incluindo Ana Guiomar, com perdas significativas de milhares de euros.

"Após 15 anos de colaboração profissional, desde maio de 2025 que deixei de ser representada pela agência Glam Celebrity. Atualmente, a minha representação é assegurada pela empresa Legacy Talent sem qualquer ligação à anterior agência ou aos seus proprietários", começou por informar a atriz.

"Todas as questões relacionadas com a Glam e os seus proprietários estão a ser tratadas junto das instâncias competentes", acrescentou Ana Guiomar.

Recorde-se que a agência Glam se encontra em situação de insolvência, e segundo as notícias, terá ficado a dever milhares de euros aos seus agenciados. "Ana Guiomar terá sido lesada em mais de 300 mil euros, Diana Chaves e Rui Unas perderam cerca de 200 mil euros e Sofia Ribeiro estaria afetada em 68 mil euros", afirmou Adriano Silva Martins, no programa "V+ Fama", do V+, que foi transmitido no passado dia 17.

Para além da sua carreira e profissionalismo, Ana Guiomar é uma pessoa que se destaca pela sua genuinidade e diversão, tem conquistado tudo e todos através de alguns dos seus videos nas redes sociais ora veja: 

